Il punto sulla Liga - Real Sociedad capolista, tiene l'Atletico. Real Madrid, che scoppola

La Real Sociedad è la capolista della Liga spagnola. Grazie alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Granada guida il campionato con due punti di vantaggio sul Villarreal, vittorioso in casa del Getafe con un netto 3-1 e tre punti sull'Atletico del Cholo Simeone. I colchoneros hanno spazzato via il Cadice con un perentorio 4-0 e un Joao Felix versione fenomeno. La notizia della settimana però è il tonfo pesante del Real Madrid, che perde 4-1 contro il Valencia. Una partita con ben tre rigori per i padroni di casa. Real Madrid al quarto posto in solitaria con 16 punti, a -4 dalla vetta. Si riprende il Barcellona che vince 5-2 contro il Betis e risale all'ottavo posto, con ancora un match da recuperare. Vince anche il Siviglia con il minimo sforzo: 1-0 in casa dell'Osasuna. Importante successo del Valladolid in casa per 2-1 contro i più quotati avversari dell'Athletic Bilbao. Terminano in parità, e tutte con il risultato di 1-1, Elche-Celta Vigo, Huesca-Eibar e Levante-Alaves.

I risultati della giornata n. 9

Elche-Celta Vigo 1-1

Huesca-Eibar 1-1

Barcellona-Real Betis 5-2

Siviglia-Osasuna 1-0

Atlético Madrid-Cadice 4-0

Getafe-Villarreal 1-3

Real Sociedad-Granada 2-0

Levante-Alavés 1-1

Real Valladolid-Athletic Bilbao 2-1

Valencia-Real Madrid 4-1

La classifica dopo il 9° turno

Real Sociedad 20, Villarreal 18, Atletico Madrid 17, Real Madrid 16, Cadice e Granada 14, Real Betis 12, Barcellona, Valencia, Getafa e Elche 11, Siviglia e Osasuna 10, Eibar, Athletic Bilbao e Alaves 9, Celta Vigo 7, Levante, Valladolid e Huesca 6.

Il prossimo turno

Osasuna-Huesca

Levante-Elche

Villarreal-Real Madrid

Siviglia-Celta Vigo

Atlético Madrid-Barcellona

Eibar-Getafe

Cadice-Real Sociedad

Granada-Real Valladolid

Alavés-Valencia

Athletic Bilbao-Real Betis