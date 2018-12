Il punto sulla Liga - Riecco il Barça lassù. E il Real prova a riprendersi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un elemento in più nella Liga di quest'anno, che ha sì perso Cristiano Ronaldo, ma forse ha trovato un po' di equilibrio, e soprattutto un fattore fondamentale: il dubbio. Non sai mai chi vince, chi perde. Non sai mai chi sta al primo posto la settimana prima dove può arrivare quella dopo. L'impronosticabile, illegibile. Ma questo campionato vuole provare a ritrovare le sue certezze, o così pare da quest'ultimo weekend.

Le partite delle big - Il Barcellona, ad esempio, è di nuovo in vetta. E' bastato battere 2-0 il Villarreal, ritrovare un successo che in Liga mancava da un mese e sfruttare il passo falso del Siviglia, caricandosi al meglio in vista del derby con l'Espanyol della prossima settimana. Gli andalusi, nello scontro tra sorprese Champions con l'Alaves, non vanno oltre l'1-1 e perdono così la prima piazza. L'altra certezza questa la Liga deve ritrovare è il Real Madrid, che dopo un di spaesamento prova a riprendersi e batte un avversario di tutto rispetto come il Valencia, bissando il successo con la Roma di qualche giorno fa. Di fatto si avvicinano alla prima piazza, mostrando che tutto è davvero apertissimo. Perché, come il Siviglia, viene frenata anche l'altra squadra di Madrid, l'Atletico, che prima rischia contro il Girona di Stuani, poi rimonta e mantiene il terzo posto. Le Mereguens, dunque, sono a -5 dalla vetta, non un'enormità. Siamo solo all'inizio di questo spettacolo che si preannuncia più avvincente che mai.

Risultati:

Rayo Vallecano-Eibar 1-0

Celta Vigo-Huesca 2-0

Valladolid-Leganes 2-4

Getafe-Espanyol 3-0

Real Madrid-Valrncia 2-0

Real Betis-Real Sociedad 1-0

Girona-Atletico Madrid 1-1

Barcellona-Villarreal 2-0

Alaves-Siviglia 1-1

Levante-Athletic Bilbao (stasera, ore 21)

Classifica:

Barcellona 28; Siviglia 27; Atletico Madrid 25; Alaves 24; Real Madrid 23; Girona, Espanyol 21; Getafe 20; Real Sociedad, Real Betis 19; Levante*, Eibar 18; Celta Vigo, Valencia, Valladolid 17; Leganes 16; Villarreal 14; Athletic Club* 11; Rayo Vallecano 10; Huesca 7

*una partita in meno