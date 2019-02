Il punto sulla Liga - Rimonta Barça, dolore a metà. Vince solo il Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La ventiduesima giornata di Liga non è stata come tutte le altre. Un po' come una livella, ha un po' messo tutti sullo stesso piano. Il Barcellona, primo in classifica, stavolta non ha vinto. E neanche l'Atletico secondo. Sì, invece, Huesca e Vallecano che stentano negli abissi della classifica. Insomma, un turno un po' paradossale. Forse più bello degli altri. A sorridere è soltanto il Real Madrid, che accorcia. Poi tra quelle in vetta neanche un'altra squadra che porta a casa il massimo della posta.

Le partite delle big - Il Barcellona non perde, ma viene bloccato dal Valencia al Camp Nou. Non basta una doppietta del solito Leo Messi per conquistare i tre punti: la Pulga rimonta dallo 0-2 al 2-2, ma alla fine i blaugrana devono accontentarsi del pareggio. Ma sorridono lo stesso perché, stranamente, allungano comunque in classifica, portandosi a +6. Questo perché i Colchoneros s'arrendono al Real Betis al Benito Villamarin: una sconfitta di misura che adesso mette in gioco anche il secondo posto. Dietro ci sono i cugini del Real che mordono e, loro sì, vincono. Con un tris rifilato all'Alaves e nel segno del miglior periodo di forma di Benzema da quando è a Madrid. Cade anche la quarta della classe, il Siviglia, che viene battuto 1-0 dal Celta Vigo al Balaidos. Ma preserva comunque il quarto posto. In questa chiave ora cominciano a far paura i cugini del Betis.

RISULTATI:

Venerdì 1 febbraio

Huesca-Valladolid 4-0

Sabato 2 febbraio

Levante-Getafe 0-0

Real Sociedad-Athletic Bilbao 2-1

Barcellona-Valencia 2-2

Celta Vigo-Siviglia 1-0

Domenica 3 febbraio

Villarreal-Espanyol 2-2

Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-0

Eibar-Girona 3-0

Real Madrid-Alaves 3-0

Lunedì 5 febbraio

Rayo Vallecano-Leganes

CLASSIFICA

Barcellona 50

Atletico Madrid 44

Real Madrid 42

Siviglia 36

Getafe 32

Real Betis 32

Alaves 32

Valencia 30

Real Sociedad 30

Eibar 29

Levante 27

Athletic Club 26

Valladolid 25

Espanyol 25

Celta Vigo 24

Girona 24

Leganes* 23

Rayo Vallecano* 23

Villarreal 19

Huesca 15

*una gara in meno