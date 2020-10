Il punto sulla Liga - Vincono Barcellona e Real Madrid, Atletico Madrid fermato sul pari

vedi letture

Si è conclusa la 4° giornata della Liga. Vince il Getafe che si conferma capolista grazie al 3-0 contro il Betis. Vince anche Valencia in casa della Real Sociedad per 1-0, così come il Real Madrid di Zidane, a cui basta un gol nella ripresa di Vinicius per superare il Valladolid. Nessun problema per il Barcellona di Koeman che supera 3-0 fuori il Celta Vigo. Villarreal a valanga per 3-1 contro l'Alaves, per appaiarsi in testa con altre 3 squadre a quota 7 punti. Pareggio a reti bianche invece per l'Atletico Madrid, fermato in casa dell'Huesca. Rinviata Granada-Osasuna.

Risultati Giornata n.4

Real Sociedad-Valencia 0-1

Getafe-Real Betis 3-0

Granada-Osasuna rinviata

Huesca-Atlético Madrid 0-0

Villarreal-Alavés 3-1

Eibar-Elche 0-1

Real Madrid-Real Valladolid 1-0

Athletic Bilbao-Cadice 0-1

Siviglia-Levante 1-0

Celta Vigo-Barcellona 0-3

La classifica dopo la Giornata n.4

Getafe*, Valencia, Real Madrid* e Villarreal 7, Barcellona, Siviglia, Betis, Cadice e Granada* 6, Real Sociedad e Celta Vigo 5, Atletico Madrid 4, Levante*, Osasuna*, Athletic Bilbao*, Elche e Huesca 3, Real Valladolid 2, Eibar e Alaves 1.

* una partita in meno

due partite in meno

La Giornata n.5

Real Valladolid-Eibar

Atlético Madrid-Villarreal

Elche-Huesca

Real Sociedad-Getafe

Valencia-Real Betis

Osasuna-Celta Vigo

Alavés-Athletic Bilbao

Levante-Real Madrid

Cadice-Granada

Barcellona-Siviglia