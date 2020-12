Il punto sulla Liga - Vola in vetta l'Atletico. Si rialza il Real Madrid, ancora sconfitto il Barcellona

vedi letture

L'Atletico Madrid vola in vetta. In ragazzi di Simeone superano 2-0 il Valladolid e agguantano il primo posto, approfittando del pareggio (0-0) tra Alaves e Real Sociedad. Rialza la testa il Real Madrid che vince 1-0 in casa del Siviglia. Sabato sera ci sarà il derby madrileno, partita da non perdere. Non trova continuità in campionato e perde ancora il Barcellona, superato 2-1 dal Cadice. Il Levante strapazza 3-0 il Getafe mentre il Celta Vigo fa il colpo esterno, 2-0, in casa dell'Athletic Bilbao. Pareggio spettacolare per 3-3 tra Granada e Huesca. Pareggio, ma meno spettacolare con un scialbo 0-0, tra Villarreal ed Elche. Sottomarini gialli che conservano comunque il terzo posto in classifica. Il Betis vince 2-0 in casa dell'Osasusa mentre Eibar e Valencia si sfideranno questa sera alle ore 21.

I risultati del 12° turno

Athletic Bilbao-Celta Vigo 0-2

Levante-Getafe 3-0

Siviglia-Real Madrid 0-1

Atlético Madrid-Real Valladolid 2-0

Cadice-Barcellona 2-1

Granada-Huesca 3-3

Osasuna-Real Betis 0-2

Villarreal-Elche 0-0

Alavés-Real Sociedad 0-0

Eibar-Valencia (stasera alle 21)

La classifica dopo il 12° turno

Atletico Madrid 26, Real Sociedad 25, Villarreal 21, Real Madrid 20, Cadice 18, Siviglia 16, Granada e Real Betis 15, Barcellona, Elche e Alaves 14, Athletic Bilbao, Eibar, Getafe e Celta Vigo 13, Valencia 12, Levante e Osasuna 11, Valladolid 10, Huesca 8.

Le partite del 13° turno

Real Valladolid-Osasuna

Valencia-Athletic Bilbao

Getafe-Siviglia

Huesca-Alavés

Real Madrid-Atlético Madrid

Real Sociedad-Eibar

Real Betis-Villarreal

Elche-Granada

Barcellona-Levante

Celta Vigo-Cadice