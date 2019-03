Il punto sulla Liga - Zidane comincia bene. Ma il Barça allunga in vetta

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona vince, l'Atletico Madrid perde, il Real Madrid comincia con il piede giusto il nuovo ciclo e la quarta forza Getafe non va oltre il pareggio, vedendo le contendenti avvicinarsi. Tante emozioni in questa ventottesima giornata di Liga, che porta due protagonisti sopra a tutti gli altri: Zinedine Zidane, che doveva debuttare nuovamente sulla panchina delle Merengues, e Lionel Messi, solito mattatore e uomo più decisivo del campionato spagnolo.

Le partite delle big - Come spesso accade, ma soprattutto è accaduto continuativamente in questi anni, quando gioca il Barcellona spesso e volentieri si assiste ad uno show del fenomeno Leo Messi. E anche la sfida di questa sera in casa del Real Betis non ha fatto eccezione, dato che i blaugrana hanno piegato gli andalusi sull'1-4 grazie anche e soprattutto ad una tripletta dell'argentino. Di Suarez il quarto gol blaugrana, Betis andato invece in gol con Loren. Seconda sconfitta consecutiva subita dall'Atletico Madrid che dopo l'eliminazione dalla Champions League subita contro la Juventus, è caduto anche in campionato ed è stato battuto 2-0 dall'Athletic Bilbao. A San Mames dopo un primo tempo molto tattico, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 73' con Inaki Williams e nel finale hanno completato l'opera all'85' con il 2-0 di Kodro. Con questo successo l'Athletic sale a 37 e torna alla vittoria dopo due gare mentre la squadra di Simeone resta a quota 56, a +2 sul Real Madrid terzo che oggi ha battuto il Celta Vigo. Buona la "prima" per il Real Madrid di Zinedine Zidane. I blancos hanno infatti battuto per 2-0 il Celta Vigo grazie alle reti di Isco (62') e Bale (77'), tra i giocatori più discussi dopo l'addio di Zizou in estate. Entrambi proprio oggi sono tornati titolari, così come l'altro reietto dell'era Solari Marcelo.

Questo il programma completo del 28° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Real Sociedad-Levante 1-1

Sabato

13:00 Huesca-Alaves 1-3

16:15 Real Madrid-Celta Vigo 2-0

18:30 Ath. Bilbao-Atl. Madrid 2-0

20:45 Leganes-Girona 0-2