Il punto sulla Ligue 1 - Altro mezzo passo falso del PSG, il Lille manca l'aggancio

Nella serata di ieri si è chiusa la dodicesima giornata della Ligue 1 che vede sempre una sola squadra in testa, il Paris Saint-Germain. Nonostante il solo punto conquistato nelle ultime due gare, la squadra di Tuchel rimane al comando della graduatoria a quota venticinque punti. Sabato altro mezzo passo falso dei parigini che avevano recuperato l'iniziale svantaggio con Neymar e Kean ma il Bordeaux nel secondo tempo ha acciuffato il pari Adli. Non ne approfitta il Lille che ieri sera poteva agganciare la capolista ma rimane a due punti dalla vetta, soltanto un pari per gli avversari del Milan in Europa League. Pareggio in casa del St. Etienne grazie alla rete nel secondo tempo di Ikoné imbeccato da Burak Yilmaz.

Lione e Monaco forza tre - Chi ha convinto in questa giornata di campionato è il Lione insieme al Monaco. Partiamo dall'OL che si è sbarazzato della pratica Reims grazie ai gol di Toko-Ekambi, Bruno e Moussa Dembele. Stesso risultato anche per il Monaco che in casa ha la meglio sul Nimes sfruttando anche la superiorità numerica nella seconda frazione. Prima Diop e poi Gelson Martins e Volland per il 3-0 finale. Vittoria di platino in trasferta per il Montpellier sul Lorient con la rete di Skuletic dopo il rigore fallito da Savanier nel primo tempo. Queste tre squadre salgono quindi a meno due dalla vetta.

Il Marsiglia prova a recuperare il terreno perduto in precedenza, contro il Nantes infatti è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Thauvin e Payet nel primo tempo, Benedetto con dedica speciale a Maradona nel secondo per conquistare tre punti importanti. Il Rennes invece non sa più vincere, fuori dalla Champions e con i tre punti che mancano da quattro giornate. E' arrivato infatti solo un pari in rimonta per 1-1 sul campo dello Strasburgo. Bella vittoria dell'Angers che batte 1-3 il Lens, da segnalare il gran gol di tacco di Bahoken per i bianconeri. Incredibile sconfitta per il Nizza di Patrick Vieira che dopo le tre reti incassate in Europa League si ripete anche in campionato contro il fanalino di coda Dijon.

Classifica: PSG 25, Lille 23, Lione 23, Monaco 23, Montpellier 23, Marsiglia 21, Rennes 19, Angers 19, Lens 18, Brest 18, Nizza 17, Metz 16, Bordeaux 16, Nantes 13, St. Etienne 11, Nimes 11, Reims 9, Lorient 8, Strasburgo 7, Dijon 7.