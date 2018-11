Il punto sulla Ligue 1 - Bagarre dietro il PSG, risorge il Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dietro il PSG è bagarre. Può riassumersi così la quattordicesima giornata di Ligue 1. Se è vero che la formazione della capitale disputa un campionato a sé, è altrettanto vero che alle spalle si è accesa una lotta serrata che coinvolge quattro squadre racchiuse in due punti. I rossoblu di Tuchel hanno superato di misura il Tolosa al “Parco dei Principi”. Decisivo per i padroni di casa il solito Cavani in avvio di match. Dietro però è successo di tutto. Il Lille è caduto in casa del Nizza nel match della domenica alle 17. All’Allianz Rivieri i rossoneri della Costa Azzurra si sono imposti 2-0 con reti di Cyprien e Saint-Maximin.

Ha rallentato anche il Montpellier che in casa contro il Rennes non è andato oltre il 2-2. Pari pirotecnico a La Mosson con gli ospiti che hanno sbloccato il punteggio con Ben Arfa ma a cavallo fra primo e secondo tempo Delort ha capovolto il parziale a pannaggio degli arancioblu con una doppietta. A venti della fine un rigore di Bourigeaud ha scolpito nella pietra il pareggio finale. Ad approfittare di questi due passi falsi è stato il Lione che nell’anticipo del venerdì sera ha fatto suo il derby del Rodano contro il Saint-Etienne. Decisivo un gol di Denayer a metà ripresa. Passo in avanti dell’Olympique Marsiglia che ha battuto 3-1 in rimonta l’Amiens. Alla rete iniziale di Dibassy ha risposto uno scatenato Thauvin, autore di una tripletta.

Il Monaco ha rialzato la testa e ha abbandonato l’ultima piazza in classifica. I biancorossi di Thierry Henry hanno espugnato il campo del Caen con una rete di Falcao tornando al successo dopo più di tre mesi. Il Reims ha superato 2-1 il Guingamp con le reti di Chavalerin e Dia, per i rossoneri a segno su rigore Thuram, mentre al Nimes è bastato un gol di Lybohy per violare il campo dello Strasburgo. Sala nel finale ha permesso al Nantes di pareggiare la rete in avvio di match dell’Angers di Bahoken mentre Dijon e Bordeaux hanno pareggiato a reti inviolate.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 42; Lione 27; Montpellier, Lille 26; Olympique Marsiglia 25; Saint-Etienne, Nizza 23; Reims 20; Strasburgo 18; Nantes, Nimes, Bordeaux, Rennes 17; Angers 16; Tolosa 14; Amiens 13; Caen, Dijon 12; Monaco 10; Guingamp 7.