Il punto sulla Ligue 1 - Continua la cavalcata del PSG. Respira il Dijon

Prosegue la cavalcata del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Nell'anticipo della quattordicesima giornata, disputato venerdì sera, la squadra di Tuchel ha avuto la meglio sul Lille (fermo a metà classifica) per 2-0. Ancora a segno Mauro Icardi, in prestito dall'Inter, oltre ad Angel Di Maria. Vince anche l'Angers, che si sbarazza tra le mura amiche del Nimes Olympique (ultimo ma con una gara da recuperare contro il Rennes) e si conferma tra le note positive di questo inizio di stagione, terzo dietro al Marsiglia che nel posticipo di ieri ha battuto per 2-0 il Tolosa penultimo (quarta sconfitta nelle ultime cinque gare). Mezzo passo falso del Saint-Etienne, che non va oltre lo 0-0 casalingo con il Montpellier, agganciato dal Bordeaux. In casa propria, gli uomini dell'ex Fiorentina Paulo Sousa hanno battuto per 2-1 il Monaco grazie alle reti di Pablo e De Preville, dopo essere andati in svantaggio.

Ferme a metà classifica Reims e Nantes, protagoniste di due 1-1 contro Metz (terzo pari di fila) e Brest in trasferta. Spicca invece la vittoria per 4-0 del Racing Strasbourg (seconda di fila) contro l'Amiens, ormai a ridosso delle sabbie mobili di classifica. A chiudere il quadro della giornata la vittoria del Dijonsul Rennes per 2-1, che dà respiro alla squadra di Stéphane Jobard in zona retrocessione. Stesso risultato anche in Lione-Nizza, gara caratterizzata anche da due espulsioni, una per parte.

RISULTATI QUATTORDICESIMA GIORNATA

PSG-LILLE 2-0

LIONE-NIZZA 2-1

AMIENS-RACING STRASBOURG 0-4

ANGERS-NIMES OLYMPIQUE 1-0

DIJON-RENNES 2-1

METZ-REIMS 1-1

BREST-NANTES 1-1

BORDEAUX-MONACO 2-1

SAINT-ETIENNE-MONTPELLIER 0-0

TOLOSA-MARSIGLIA 0-2