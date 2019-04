Il punto sulla Ligue 1 - Doppio Balo ma l'OM non vince, crolla il Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il massimo risultato col minimo sforzo. Il Paris Saint-Germain ha portato a casa gli ennesimi tre punti della stagione allungando ancora in vetta alla classifica. I rossoblu, che devono ancora recuperare una partita, sono a +20 sul Lille secondo in classifica e si apprestano a festeggiare il titolo di campione di Francia con più di un mese d'anticipo. La formazione di Tuchel ha espugnato il campo del Tolosa 1-0 con un gol di Mbappé.

SUPER MARIO NON BASTA AL MARSIGLIA - Un super Mario Balotelli non basta all'Olympique Marsiglia per portare a casa un successo casalingo contro l'Angers. Nella sfida del sabato pomeriggio l'attaccante italiano ha realizzato una doppietta nel primo quarto d'ora ma un'altra doppietta, di Mangani questa volta, ha inchiodato il punteggio sul 2-2 celebrando la rimonta bianconera. Nell'anticipo del venerdì un gol di Terrier nel finale ha sancito il successo del Lione contro il Rennes. Successo in rimonta per il Lille che si è imposto 3-2 sul campo del Nantes. Gialloverdi avanti con Eysseric e Coulibaly ma nel giro di cinque minuti Leao, Pepe e Bamba hanno capovolto il risultato

CROLLO DEL MONACO - Nuovo crollo del Monaco. La squadra del Principato aveva iniziato ad intravvedere la luce della salvezza ma ieri pomeriggio ha perso contro il Caen e torna a +7 dalla zona spareggio interdivisionale rappresentata proprio dai rossoblu. Successo di misura del Nizza sul campo del Dijon con rete di Lees-Melou mentre Amiens e Bordeaux pareggiano a reti inviolate.

STRASBURGO VINCE LA COUPE DE LA LIGUE, STASERA IL SAINT-ETIENNE - Lo Strasburgo alza al cielo la Coupa de la Ligue interrompendo l'egemonia del PSG che durava da cinque anni consecutivi. La formazione alsaziana ha superato ai rigori il Guingamp dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Le due formazioni scenderanno in campo mercoledì contro Reims, lo Strasburgo, e contro il Montpellier, il Guingamp. Questa sera invece insolito Monday Night per la Ligue 1 con Saint-Etienne-Nimes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 80; Lille 60; Lione 56; Olympique Marsiglia 48; Saint-Etienne, Reims* 46; Nizza 44; Montpellier* 42; Rennes* 41; Strasburgo* 39; Angers, Nimes* 37; Bordeaux 35; Tolosa 32; Nantes* 31; Monaco, Amiens 30; Caen 23; Guingamp* 22; Dijon 21.

*una partita in meno.