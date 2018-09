Il punto sulla Ligue 1 - E' già fuga per il PSG, è già crisi per il Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain scatta in fuga. Come il migliore dei ciclisti i rossoblu della capitale si sono già alzati sui pedali staccando le inseguitrici già di cinque punti dopo le prime cinque partite. Tutto troppo facile per la formazione guidata da Tuchel che nell’anticipo di venerdì ha superato in scioltezza il Saint-Etienne per 4-0. A segno prima Draxler mentre nella ripresa i rossoblu hanno preso il largo con le reti d’autore siglate da Cavani, Di Maria e dal giovane Diaby. Alle spalle troviamo il Lille che ieri sera in trasferta ha superato col brivido l’Amiens. Triplo vantaggio ospite con una tripletta di Pepe mentre nel finale Kurzawa e Ghoddos hanno inchiodato il punteggio sul 3-2 per i biancorossi.

A quota dieci punti c’è anche il Tolosa che ha aperto ufficialmente la crisi del Monaco. Dopo il successo iniziale contro il Nantes, la formazione del Principato ha raccolto soltanto due punti frutto di due pareggi e due sconfitte. Vantaggio biancorosso con Tielemans in avvio di ripresa ma Leya Iseka a dieci minuti dal fischio finale ha pareggiato definitivamente i conti. Al secondo posto c’è anche l’Olympique Marsiglia. I ragazzi di Rudi Garcia hanno rifilato un poker al Guingamp, sempre più fanalino di coda a quota zero punti. Decisivi per i biancoazzurri i gol nella seconda frazione di gara di Thauvin, doppietta per lui, Payet e Mitroglou.

Dopo una partenza fulminante, con tre successi di fila, il Dijon ha rallentato la sua corsa. I biancorossi di Borgogna hanno perso davanti al proprio pubblico 3-1 contro l’Angers. Padroni di casa avanti con Said, ma Bahoken, Tait e Santamaria hanno portato i tre punti nelle casse bianconere. Il Lione agguanta in extremis un pareggio in casa del Caen. I rossoblu, che mercoledì giocheranno in Champions in casa del Manchester City, non sono riusciti a far valere la superiorità numerica, nel recupero diventata doppia, venendo rimontati da Beauvue e Oniangué dopo il vantaggio iniziale di Fekir. Ad un minuto dalla fine Mendy ha fissato il punteggio sul 2-2.

Pari spettacolare per il Bordeaux, che però occupa una posizione di bassa classifica, contro il Nimes. Tanti capovolgimenti di fronte al Matmut-Atlantique con la formazione di casa avanti con Briand al 26’ del primo tempo. Prima del fischio finale gli ospiti hanno ribaltato la situazione con Guillaume e Bobichon. Nel secondo tempo nel giro di un minuto i girondini sono passati in vantaggio ancora con Briand e poi con Kalu ma a dieci dalla fine è arrivato il 3-3 di Bozok. Di tutt’altro tenore è stato il pareggio a reti inviolate fra Nantes e Reims mentre lo Strasburgo ha trovato l’1-1 a trenta secondi dalla fine con Mothiba sul campo del Montpellier, passato in vantaggio con Le Tallec. Il Nizza, infine, ha conquistato un successo casalingo contro il Rennes per 2-1 nell’anticipo del venerdì alle 19.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 15; Lille, Tolosa, Olympique Marsiglia 10; Dijon 9; Montpellier 8; Lione, Nimes, Rennes, Reims, Nizza 7; Angers, Caen, Saint-Etienne 6; Monaco, Strasburgo, Nantes 5; Amiens, Bordeaux 4; Guingamp 0.