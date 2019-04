Il punto sulla Ligue 1 - Festa rimandata per il PSG, ko Lione e OM

© foto di Insidefoto/Image Sport

Festa rimandata per il Paris Saint-Germain. A rovinare l'aritmetica conquista del titolo di campione di Francia alla formazione di Tuchel è stato lo Strasburgo capace di imbrigliare i padroni di casa sul 2-2 al "Parco dei Principi". Vantaggio dopo 13' di Choupo-Moting ma gli alsaziani hanno capovolto il punteggio con Da Costa e Gonçalves prima del gol di Kehrer. Alle spalle dei rossoblu della capitale c'è sempre il Lille che ha pareggiato contro il Reims. La squadra di Galtier, protagonista di un campionato straordinario, è passata in vantaggio al decimo della ripresa con José Fonte ma ad un quarto d’ora dal termine Oudin ha fissato il punteggio sull’1-1.

KO MARSIGLIA E LIONE - L’Olympique Marsiglia saluta probabilmente la possibilità di raggiungere il terzo posto perdendo in casa del Bordeaux per 2-0. Decisivi per i girondini i gol di Kamano e De Preville. Crollo casalingo del Lione che vede aumentare il distacco dal secondo posto. La squadra di Genesio è stata battuta al ParcOL dal Dijon, che continua a mantenere la terzultima piazza che vale lo spareggio interdivisionale con la terza di Ligue 2. E’ successo tutto nei primi sette minuti: prima il vantaggio di Terrier al primo minuto e poi la rimonta rappresentata dalla doppietta di Said. Nella ripresa un autogol di Rafael ha sigillato il risultato sul 3-1.

MONACO ALL’ULTIMO RESPIRO - Prosegue il percorso del Monaco alla ricerca dell’aritmetica salvezza in una stagione a dir poco complicata. I biancorossi del Principato hanno raggiunto con l’ex Inter Stefan Jovetic all’ultimo istante il Guingamp, passato in vantaggio con Eboa. Sorride in coda anche il Tolosa, vittorioso 1-0 con il Nantes, mentre il Nimes ha battuto 2-0 il Caen con due reti arrivate negli ultimi quattro minuti di gioco. Bouanga ha sbloccato il punteggio mentre un’autorete di Gradit ha chiuso il match. Il Nizza invece ha vinto di misura 1-0 all'Allianz Riviera contro il Montpellier. Decisivo per i rossoneri della Costa Azzurra un gol nel primo tempo di Dante.

GOL E SPETTACOLO - Girandole di emozioni fra Amiens e Saint-Etienne e fra Angers e Rennes. Alla Licorne, i padroni di casa si sono portati in vantaggio con Kolodziejczak ma i Verts hanno subito pareggiato con Konate. Nella ripresa ancora Amiens avanti con Konate ma Cabella prima del recupero ha chiuso i conti sul 2-2 finale. Nella Loira i rossoneri di Stephan hanno sbloccato il punteggio con Ben Arfa ma Reine-Adelaide e Bahoken hanno capovolto il punteggio. Ribaltamento di risultato per gli ospiti grazie a Niang e Ben Arfa ma al 90’ ancora Reine-Adelaide ha realizzato il 3-3 finale.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 81; Lille 61; Lione 56; Saint-Etienne 50; Olympique Marsglia 48; Reims, Nizza 47; Montpellier 45; Strasburgo 41; Rennes* 40; Nimes* 40; Angers, Bordeaux 38; Tolosa 35; Nantes*, Monaco, Amines 31; Dijon 24; Caen, Guingamp 23.

*una partita in meno.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.