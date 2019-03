Il punto sulla Ligue 1 - Balo segna e l'OM vince, rimonta Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diminuiscono le giornate, si avvicina sempre di più il titolo numero otto per il Paris Saint-Germain. La formazione di Thomas Tuchel ha battuto in rimonta il Caen: rossoblu avanti con Ninga al 56' ma tre minuti più tardi Mbappé ha ristabilito la parità su rigore. Lo stesso attaccante francese, a tre dalla fine, ha trovato la rete del sorpasso che porta i parigini a +17 sul Lille. Proprio i biancorossi di Galtier hanno superato 1-0 il Dijon con un autogol di Lautoa. Al terzo posto si conferma il Lione che ieri ha travolto il Tolosa per 5-1. Botta e risposta nel primo quarto d'ora con Depay che ha sbloccato il punteggio e Dossevi che trovato il pareggio. I rossoblu di Genesio hanno poi dilagato con Traoré, Fekir su rigore e una doppietta di Dembélé.

Vittoria e sorpasso per l'Olympique Marsiglia. La squadra di Garcia si è imposta 2-0 sul Saint-Etienne. Al Velodrome è successo tutto nei primi venti minuti: prima il gol di Balotelli e poi il raddoppio su calcio di rigore di Thauvin che vale ai biancoazzurri il quarto posto. Rimonta importante per il Monaco che prosegue così nella sua striscia positiva e allontana la zona salvezza, distante ora sei punti. Ad Angers i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in doppio vantaggio con una doppietta di Tait ma nella ripresa due reti di Falcao, il secondo su rigore, hanno inchiodato il punteggio sul 2-2.

Stesso risultato, 2-2 e con una rimonta, fra Reims e Amines. Ospiti avanti con un tiro dal dischetto di Konaté e con Abdelhamid ma nella ripresa i biancorossi hanno pareggiato con Dia e Cafaro. Atal ha consegnato tre punti importanti al Nizza che ha vinto 1-0 contro lo Strasburgo mentre Guingamp e Nantes hanno chiuso a reti inviolate. Il 27° turno non è finito: martedì alle 19 si giocherà Bordeaux-Montpellier mentre Nimes-Rennes è stata rinviata a data da destinarsi.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 71; Lille 54; Lione 49; Olympique Marsiglia 44; Saint-Etienne 43; Reims 42; Nizza 40; Montpellier* 38; Strasburgo, Rennes* 37; Nimes* 36; Angers 34; Bordeaux* 32; Nantes 31; Tolosa 28; Monaco 26; Amiens 25; Caen, Dijon* 20; Guingamp 19.

*una partita in meno.