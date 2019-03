Il punto sulla Ligue 1 - Le Classique al PSG, vince il Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Olympique Marsiglia dura solo un tempo. Le Classique se lo aggiudica il Paris Saint-Germain che al “Parco dei Principi” fa valere il fattore campo. Padroni di casa avanti nel recupero di prima frazione di gara con Mbappé ma ad inizio ripresa Germain ha firmato il pari. Il match è stato poi deciso da una doppietta del Fideo Di Maria per il 3-1 finale. Alle spalle dei rossoblu della capitale frena il Lille che nell’anticipo del venerdì sera è stato sconfitto dal Monaco. Tre punti vitali per la squadra di Leonardo Jardim che adesso si porta a +8 dalla zona salvezza rappresentata dal Guingamp. Proprio i rossoneri bretoni hanno colto un successo che vale oro nello scontro diretto contro il Dijon. Al “Roudourou” ha deciso la sfida una rete a cinque dalla fine su calcio di rigore di Blas.

Successo del Lione che adesso accorcia sul secondo posto. I rossoblu di Genesio hanno superato 3-2 un Montpellier combattivo e che ha messo in difficoltà gli avversari. Vantaggio dei padroni di casa con Terrier ma Mollet ha pareggiato momentaneamente i conti. Nella ripresa allungo dell’OL con Dembélé e Aouar prima della rete della bandiera arancioblu con Camara. Al Reims è bastato un gol di Oudin per avere la meglio contro il Nantes mentre Niang ha evitato al Rennes una sconfitta contro il Bordeaux: l’ex Milan e Toro ha trovato l’1-1 al 92’ contro la compagine di Paulo Sousa andata in vantaggio con Kamano.

Il Saint-Etienne è un fiume in piena. A farne le spese è il malcapitato Caen sempre più verso la retrocessione in Ligue 2. I Verts hanno passeggiato per 5-0 contro i rossoblu con le reti di Hamouma, Beric, Nordin, Ghezzal e Vada. Pareggio interno del Nizza contro il Tolosa: alla rete iniziale di Cyprien ha risposto ad un minuto dalla fine Mubele. La sfida fra Angers e Amiens, infine, si è conclusa senza reti.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 77; Lille 57; Lione 54; Olympique Marsiglia 47; Saint-Etienne, Reims 46; Montpellier 42; Rennes*, Nizza 41; Strasburgo 39; Nimes* 37; Angers 36; Bordeaux 34; Tolosa 32; Nantes* 31; Monaco 30; Amiens 29; Guingamp 22; Dijon 21; Caen 20.

*una partita in meno.