Il punto sulla Ligue 1 - Il Lille rimanda la festa del PSG, pari Monaco

Come nella nostra Serie A, anche in Ligue 1 era pronta la festa scudetto. Come accaduto sabato alla Juventus, anche il PSG ha dovuto rimandare l’appuntamento con l’aritmetica conquista del titolo di campione di Francia. Al contrario dei bianconeri di Allegri, la squadra di Thomas Tuchel è caduta rovinosamente sul campo del Lille. Al “Pierre Mauroy” i biancorossi di Galtier hanno travolto Thiago Silva e compagni 5-1 confermandosi seconda forza del torneo a quota 64 punti. I rossoblu della capitale potranno stappare lo champagne mercoledì prossimo in caso di successo nel recupero contro il Nantes. Il Lione ha perso terreno dalla seconda piazza che vale la qualificazione in Champions League diretta: i rossobu di Genesio sono stati battuti 2-1 dai gialloverdi della Loira.

TRIS SAINT-ETIENNE, VITTORIA MARSIGLIA - Ad insidiare l’OL ci pensa il Saint-Etienne. I Verts hanno conquistato i tre punti facendo valere il fattore campo: al “Guichard” rotondo successo sul Bordeaux per 3-0 grazie alla doppietta di Debuchy ed al gol che ha aperto le marcature di Khazri. L’Olympique Marsiglia ha conquistato i tre punti al “Velodrome” nel match del sabato pomeriggio. I biancoazzurri di Rudi Garcia hanno trovato due gol in due minuti con Germain e Luiz Gustavo prima della rete che ha riaperto il match di Savanier. Vittoria interna del Montpellier contro il Tolosa per 2-1 mentre il Nizza ha pareggiato a reti bianche sul campo del Rennes.

MONACO A PICCOLI PASSI, SPETTACOLO A STRASBURGO - In coda il Monaco avanza a piccoli passi verso la salvezza. I biancorossi del Principato, malgrado una prestazione positiva in cui hanno cercato più volte la rete, hanno pareggiato 0-0 contro il Reims e restano a +7 dalla zona pericolosa. Strasburgo e Guingamp si sono spartiti la posta in palio. Spettacolo in campo con sei reti, l’ultima delle quali - quella del 3-3 - arrivata a tempo scaduto e realizzata dal rossonero Sorbon. Crolla il Caen sempre più ultimo in classifica. I rossoblu hanno perso fra le mura amiche contro l’Angers con una rete di Reine-Adelaide mentre Dijon e Amiens hanno pareggiato 0-0.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 81; Lille 64; Lione 56; Saint-Etienne 53; Olympique Marsiglia 51; Montpellier, Reims, Nizza 48; Strasburgo 44; Rennes, Nimes 43; Angers 41; Bordeaux 38; Tolosa 35; Nantes* 34; Monaco, Amiens 32; Dijon 25; Guingamp 24; Caen 23.

*una partita in meno.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.