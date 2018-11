Il punto sulla Ligue 1 - Il Monaco affonda, torna al successo l'OM

Finisce senza colpi di scena il posticipo fra Monaco e Paris Saint-Germain. I rossoblù di Thomas Tuchel affossano i biancorossi del Principato con un inappellabile 4-0 e volando sempre più in alto in classifica. La squadra di Thierry Henry continua a sprofondare verso una clamorosa retrocessione in Ligue 2 visto che i punti che distano dalla salvezza sono già cinque. Decisivo al “Louis II” Cavani, autore di una tripletta, mentre a mettere il punto esclamativo sul match è stato Neymar. L’Olympique Marsiglia è tornato al successo. La formazione di Rudi Garcia, dopo la sconfitta subita a Roma contro la Lazio in Europa League, ha reagito superando al Velodrome il Dijon con un gol per tempo di Ocampos e Rami.

Il Lione ha calato il poker. I rossoblu di Bruno Genesio hanno impiegato poco più di venti minuti per mettere al tappeto il Guingamp. Rossoneri avanti con Thuram ma fra il 62’ e l’84’ gli ospiti si sono abbattuti come un ciclone due volte con Depay e una con Aouar e Cornet. Prima del gol di quest’ultimo, il figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus aveva trovato la sua doppietta personale, inutile per portare punti a casa. A Rennes è successo tutto nel primo quarto d’ora di gara. I rossoneri, che hanno pareggiato 1-1 contro il Nantes, sono passati in vantaggio con Johansson prima del gol che ha riequilibrato l’incontro di Sala.

Frenata del Lille. La formazione di Galtier ha impattato contro il muro dello Strasburgo e dopo la sconfitta del turno precedente contro il PSG non è andata oltre lo 0-0 davanti al proprio pubblico. Caduta anche per il Montpellier che interrompe la sua striscia positiva di undici risultati utili consecutivi perdendo 1-0 in casa dell'Angers. Successo casalingo per il Saint-Etienne che si dimostra imbattibile fra le mura amiche. Nel catino bollente del “Guichard” i Verts hanno superato 2-0 il Reims. Vince in trasferta il Nizza. Ai rossoneri della Costa Azzurra è bastato un gol di Attal ad inizio match per avere la meglio sul Nimes. Impresa dell’Amiens che ha violato il Municipal di Tolosa con un gol di Blin mentre fra Bordeaux e Caen ha vinto la noia in uno 0-0 privo di emozioni.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 39; Lille 26; Montpellier 25; Lione 24; Saint-Etienne 23; Olympique Marsiglia 22; Nizza 20; Strasburgo 18; Reims 17; Bordeaux, Nantes, Rennes 16; Angers 15; Nimes, Tolosa 14; Amines 13; Caen 12; Dijon 11; Monaco, Guingamp 7.