Il punto sulla Ligue 1 - Il Monaco sorride con Fabregas, cadono OM e PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è due senza tre. Se all'inizio del weekend erano due gli incontri rinviati - Bordeaux-Guingamp al 20 febbraio e Caen-Nantes al 13 febbraio - per le manifestazioni dei gilet gialli, nella tarda serata di ieri è stato deciso di spostare a data da destinarsi l'incontro fra Saint-Etienne e Strasburgo a causa della forte nevicata caduta proprio nella città della Loira.

RISORGE IL MONACO, LILLE SCHIACCIASASSI, CROLLA L'OM - Il Monaco risorge grazie al primo gol in Ligue 1 di Fabregas. Lo spagnolo ha realizzato il definitivo 2-1 con cui la squadra di Henry ha superato il Tolosa al "Louis II". Inizialmente alla rete di Golovi aveva risposto Julien. Il Lille ha travolto nell'anticipo di venerdì il Nizza per 4-0. A segno per la formazione biancorossa, sempre più seconda forza del campionato, Leao, Pepe, Bamba e Remy. Sconfitta esterna per l'Olympique Marsiglia. La squadra di Garcia è stata battuta 2-1 a Reims con i gol di Dingome e Suk. Per i biancoazzurri a segno N'Jie nel finale.

PSG SCONFITTO A LIONE, RENNES E ANGERS DI MISURA - Colpo grosso del Lione. I rossoblu di Bruno Genesio hanno battuto il Paris Saint-Germain nel posticipo della domenica sera. Ha aperto le marcature Di Maria dopo appena sette minuti ma Dembélé e un rigore di Fekir hanno capovolto il punteggio fissando il 2-1 finale. Successi di misura invece per Angers e Rennes. I bianconeri hanno superato il Dijon 1-0 con un gol di Bahoken. Stesso risultato per il Rennes che si è imposto sull'Amiens al "Roahzon Park" con rete di Zeffane nel finale. Risultato di parità infine fra Nimes e Montpellier: alla rete in apertura di Landre ha risposto nel secondo tempo per gli arancioblu Delort.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 56; Lille 46; Lione 43; Saint-Etienne* 37; Montpellier* 36; Strasburgo* 35; Reims, Nizza 34; Rennes 33; Olympique Marsiglia* 31; Nimes 30; Bordeaux** 28; Angers 27; Tolosa 26; Nantes* 24; Dijon* 20; Caen*, Monaco, Amiens 18; Guingamp* 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.