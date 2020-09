Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG comincia a carburare. Che fatica il Lione, bene il Rennes

Un inizio ricco di episodi sfavorevoli, le positività al Covid e gli espulsi della sfida di Marsiglia. Dopo le sconfitte contro Lens ed OM, il Paris Saint-Germain si sta ritrovando per riportarsi nelle zone alte della Ligue 1 e con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in finale di Champions League. La squadra parigina orfana di Neymar ha fatto un sol boccone del Nizza di Patrick Vieira all'Allianz Riviera. Gara già indirizzata nella prima frazione con le reti di Mbappé e Di Maria, la chiude nella ripresa il brasiliano Marquinhos prima del poker annullato dal VAR a Mbappé. A chiudere la quarta giornata ci ha pensato il Marsiglia nella sfida molto interessante contro il Lille, pari per 1-1 il risultato finale frutto del vantaggio di Luiz Araujo per gli ospiti e il pari agguantato soltanto nel finale da Germain. Chi fatica è il Lione, quasi irriconoscibile la formazione di Rudi Garcia che aveva ben figurato ad agosto in Champions e capace di eliminare Juventus e Manchester City. Soltanto un pareggio a reti bianche per l'OL contro il modesto Nimes nell'anticipo del venerdì.

Rimane in testa alla classifica a quota 10 il St.Etienne che pareggia per 2-2 contro il Nantes, si ferma quindi a tre la striscia di vittorie consecutive della squadra di Claude Puel che si conferma comunque capofila della Ligue 1. Ad un punto di distacco il Rennes, non si è data per vinta la squadra di Stephan contro il Monaco che si era anche portato in vantaggio con Ben Yedder. Nella ripresa la rimonta siglata dall'ex Roma N'Zonzi e Truffert. Spettacolo del Montpellier, vittoria per 4-1 contro l'Angers merito di un prova superlativa di Delort autore anche di una doppietta. Continua a sorprendere il neo promosso Lens che manda al tappeto il Bordeaux mentre il Metz piega la resistenza del Reims, ridotto in inferiorità numerica, con la doppietta di Niane. Lo Strasburgo ringrazia Mitrovic e conquista la prima vittoria della stagione contro il Djion, Brest poi vittorioso con il Lorient per 3-2.