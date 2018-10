Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG non si ferma più. Monaco: solo un pari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il campionato francese ha un unico padrone, se non l'aveste ancora capito. Il Paris Saint-Germain in Europa zoppica, rischia ma riesce a spuntarla grazie alla classe dei suoi giocatori, vedi la partita contro il Napoli, ma quando gioca in patria non ha rivali. La formazione di Thomas Tuchel ha fatto suo anche Le Classique, sfida tanto attesa quanto affascinante. Al "Velodrome", contro un Olympique Marsiglia voglioso di riscatto dopo il ko in Europa League contro la Lazio, a spuntarla sono stati ancora una volta i rossoblu della Capitale che non si fermano più e raccolgono l'undicesimo successo in altrettante gare. A decidere il match un gol di Mbappé e uno di Draxler.

Prosegue la marcia al secondo posto del Lille che sabato sera ha raccolto il quarto successo consecutivo. La formazione allenata da Galtier ha battuto davanti al pubblico amico il Caen grazie ad una rete realizzata da Leao nella seconda frazione di gara. Prova a rialzare la testa invece il Monaco di Thierry Henry. I biancorossi del Principato non hanno trovato ancora la vittoria, che manca dalla prima giornata, ma hanno pareggiato al “Louis II” contro il Dijon. Mille emozioni sul terreno di gioco con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio con Henrichs ma Alphonse e Abeid hanno ribaltato il punteggio. A far prendere una boccata d'ossigeno ai suoi ci ha pensato Glik a dodici dalla fine ristabilendo la parità firmando il definitivo 2-2. Ad Angers è successo tutto nella ripresa. Il Lione ha battuto 2-1 l'Angers in trasferta. Al 18' della ripresa Aouar ha aperto le danze mentre a tre dalla fine Depay ha firmato l'allungo ma sessanta secondi più tardi Lopez ha riacceso le speranze bianconere.

Successo rotondo per il Montpellier che si conferma terza forza della Ligue 1. Gli arancioblu hanno espugnato il Municipal di Tolosa rifilando un secco 3-0 ai viola padroni di casa. Uno-due micidiale nel primo tempo firmato da Laborde e Delort mentre nel recupero la sfortunata autorete di Reynet ha chiuso i conti. Gioia esterna del Nizza ieri pomeriggio. I rossoneri della Costa Azzurra hanno battuto al Matmut-Atlantique il Bordeaux con un gol di Cyprien mentre una doppietta di Oudin ha consegnato i tre punti nelle mani del Reims, vittorioso 2-0 a Rennes. Il Guingamp ha visto sfumare la vittoria a due minuti dalla fine. I rossoneri sono andati in vantaggio dopo sei minuti contro lo Strasburgo con Benezet ma Zohi ha firmato il pari. Secondo successo di fila per il Nantes che si è imposto 2-1 ad Amiens mentre si è conclusa sull'1-1 la gara del venerdì fra Nimes e Saint-Etienne.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 33; Lille 25; Montpellier 22; Lione 20; Olympique Marsiglia 19; Saint-Etienne 17; Strasburgo 16; Bordeaux, Reims, Nizza 14; Tolosa 13; Angers, Nantes, Rennes 12; Caen, Dijon, Nimes 11; Amiens 10; Monaco, Guingamp 7.