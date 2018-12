Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG non vince, al Saint-Etienne il derby

© foto di Insidefoto/Image Sport

Udite, udite. Il Paris Saint-Germain frena la sua corsa. E’ questa la notizia della quindicesima giornata di Ligue 1. I marziani di Tuchel si sono dimostrati umani e dopo quattordici vittorie consecutive hanno pareggiato nel posticipo della domenica sera. A compiere l’impresa, perchè di questo si tratta, è stato il Bordeaux che ha imposto il 2-2 ai campioni di Francia. I girondini, per due volte in svantaggio, hanno saputo reagire portando a casa un punto preziosissimo. Rossoblu avanti con Neymar ma ad inizio ripresa Briand ha pareggiato i conti. A mezzora dalla fine Mbappé ha messo ancora la freccia per il PSG prima del definitivo pareggio realizzato dall’ex atalantino Cornelius.

Il Montpellier blinda il secondo posto superando in rimonta il Monaco. La squadra di Thierry Henry non riesce a dare continuità al successo di Caen e rimane inchiodata al penultimo posto in classifica. Al “Louis II” i biancorossi del Principato hanno sbloccato il punteggio con Tielemans ma nel finale Laborde e Skuletic hanno permesso agli arancioblu di portare a casa l’intera posta in palio. E’ finito senza vincitori né vinti il big match fra Lille e Lione. Biancorossi avanti con Remy e Pepe ma nella ripresa i rossoblu di Genesio hanno reagito con Traoré e Dembélé trovando il 2-2 finale.

Il Saint-Etienne si è aggiudicato il derby della Loira. I Verts hanno travolto 3-0 il Nantes in una sfida molto sentita nelle due città. Al “Guichard” è successo tutto nell’ultimo quarto d’ora quando Beric, Kazhri e Kolodziejczak hanno gonfiato la rete gialloverde. Tonfo casalingo del Rennes che è stato sonoramente battuto dallo Strasburgo. Al “Roazhon Park” rossoneri avanti con un rigore di Sarr ma gli alsaziani hanno preso il largo prima con Thomasson, poi con due rigori di Martin ed infine con il 4-1 definitivo di Martinez.

In coda il Nimes ha superato 3-0 l’Amiens con la rete di Bouanga e la doppietta di Alioui mentre Angers e Caen hanno pareggiato 1-1 con i gol di Capelle e Beauvue. Rimonta Tolosa con il Dijon. Al Municipal gli ospiti si sono portati in vantaggio con Aguerd e Abeid ma i padroni di casa hanno trovato il 2-2 con Gradel e Leya Iseka. Sono finite senza marcature invece le gare fra Guingamp e Nizza e fra Olympique Marsiglia e Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 43; Montpellier 29; Lione 28; Lille 27; Olympique Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 24; Strasburgo, Reims 21; Nimes 20; Bordeaux 18; Nantes, Angers, Rennes 17; Tolosa 15; Caen, Dijon, Amiens 13; Monaco 10; Guingamp 8.