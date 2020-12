Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG perde la vetta, Lione e Lille al comando

Cinque squadre nel giro di tre punti, un campionato apertissimo ed il Paris Saint-Germain perde la vetta. Succede di tutto in Francia, anche il pronostico che appare scontato sovvertito. La squadra di Tuchel, dopo le affermazioni in Champions League, cade al Parco dei Principi al cospetto del Lione di Rudi Garcia che si prende così il primo posto. Una sconfitta meritata, ai punti l'OL ha fatto meglio sfruttando il gol nel primo tempo di Kadawere. Mbappe é entrato nella ripresa, Neymar ha avuto un problema ma il campionato è ancora lungo. Al primo posto non solo il Lione, anche il Lille ha agganciato la vetta grazie al 2-1 sul Bordeaux firmato da Bamba e Fonte, in mezzo il gol dei girondini firmato da Basic. Arriva la settima vittoria consecutiva del Marsiglia, grande momento di forma per la squadra di Villas Boas. Tutto in tredici minuti contro il Monaco, uno-due con Thauvin e Dario Benedetto. I monegaschi hanno trovato il gol soltanto nel finale con Ben Yedder senza riuscire a riequilibrarla.

Pronto riscatto per il Montpellier dopo la sconfitta con il PSG. In casa del Lens é arrivata l'ottava vittoria stagionale grazie alle reti di Mendes, Laborde e dell'ex Juventus Mavididi. Angers a reti bianche in casa del St. Etienne, non riesce il salto di qualità ai bianconeri che rimangono a meno quattro dalla zona Champions League. Chi invece è stato eliminato dalla competizione è il deludente Rennes che dopo sei tentativi ha ritrovato il successo. Vittoria di misura sul campo del Nizza grazi al gol dell'ex Milan Niang. Vittoria del Brest contro il Reims, festival del gol con il 2-2 dello Strasburgo con il Metz con tanto di rigore fallito dagli ospiti. Colpo importante del Lorient nel fondo classifica che manda al tappeto il Nimes con un netto 3-0.

CLASSIFICA: Lille 29, Lione 29, PSG 28, Marsiglia 27, Montpellier 26, Monaco 23, Angers 23, Rennes 22, Lens 21, Brest 21, Bordeaux 19, Nizza 18, Metz 17, Nantes 14, St. Etienne 13, Strasburgo 11, Lorient 11, Nimes 11, Reims 10, Dijon 9.