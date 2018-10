Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG suona la nona, Monaco: si mette male

Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato un Monaco terzultimo in classifica. La formazione di Leonardo Jardim, probabilmente al capolinea della sua avventura nel Principato, non riesce ad uscire dalla spirale negativa in cui si è infilata in questo inizio di stagione. I biancorossi, malgrado il ritorno al gol di Radamel Falcao, sono stati battuti al “Louis II” dal Rennes nello scontro diretto per le zone basse della classifica. Rossoneri avanti due volte, prima con Da Silva e poi definitivamente con Ben Arfa a dodici minuti dalla conclusione. Non se la passa bene nemmeno il Nantes. I gialloverdi sono stati battuti nettamente dal Bordeaux nel derby dell’Atlantico. I girondini hanno impiegato poco più di quaranta minuti per mettere le cose in chiaro andando in rete due volte con Kamano e una con Karamoh per il 3-0 finale.

Il Paris Saint-Germain passeggia anche sul Lione. La formazione di Thomas Tuchel si conferma ancora una volta unica forza del campionato transalpino superando anche il team di Bruno Genesio con un secco 5-0 e conquistando il suo nono successo di fila in campionato. A segno Neymar e Mbappé, quest’ultimo autore di un incredibile poker di gol. Il Lille invece si conferma seconda forza del campionato. I biancorossi hanno superato 3-1 il Saint-Etienne, altra sorpresa di questo scorcio di Ligue 1. Padroni di casa avanti con Bamba dopo un quarto d’ora ma Cabella ha ristabilito subito la parità. Nella ripresa ancora Bamba e poi Pepe hanno chiuso il match proiettando i ragazzi di Galtier alle spalle della capolista.

Successo casalingo anche per l’Olympique Marsiglia che si dimostra imbattuto al Velodrome. La formazione di Rudi Garcia si è imposta 2-0 sul Caen grazie ai gol realizzati da Mitroglou e Thauvin. Tolosa e Nizza si sono divise la posta in palio nell’anticipo del venerdì. Al Municipal Srarfi ha aperto le marcature prima della rete dell’1-1 definitivo di Dossevi. Un gol di Ghoddos ha permesso all’Amiens di superare il Dijon mentre l’Angers ha trovato il pareggio in rimonta contro lo Strasburgo con una rete al 93’ di Thomas. Botta e risposta fra Delort e Benezet nell’1-1 fra Guingamp e Montpellier mentre Nimes e Reims hanno chiuso il match a reti bianche.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 27; Lille 19; Olympique Marsiglia, Montpellier 16; Saint-Etienne 15; Lione, Bordeaux 14; Tolosa 13; Strasburgo 12; Angers, Rennes, Nizza 11; Amiens, Nimes, Caen, Dijon, Reims 10; Monaco, Nantes 6; Guingamp 5.