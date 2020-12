Il punto sulla Ligue 1 - Lille e PSG non si fanno male, Garcia sorride: Lione capolista

Nuova capolista in Ligue 1 dopo l’ultimo turno di campionato, il sedicesimo, che vedeva in programma big match come quello tra Lille e PSG, prima e seconda in classifica dopo l’ultimo turno. Il pareggio a reti bianche tra la squadra di Galtier e i parigini fa sorridere una vecchia conoscenza del calcio italiano, Rudi Garcia, che battendo al sabato con un netto 4-1 il Nizza conquista la vetta della classifica, proprio a pari merito con il Lille. Il PSG rimane in scia, ma al terzo posto, ad un punto di distanza.

PASSO FALSO MARSIGLIA - Perde una buona chance per accorciare il Marsiglia, che impatta contro il Reims in casa, venendo agganciato al quinto posto dal Rennes (vincente 3-0 con il Lorient) e tallonato dal Monaco, corsaro contro il Digione.

ZONA RETROCESSIONE CRISTALLIZZATA - Cambia poco in zona retrocessione, dove solo Reims e Nimes muovono la classifica, pareggiando entrambe contro Marsiglia e Saint’Etienne. Pari anche per il Nantes contro l’Angers, mentre cadono nuovamente Digione e Lorient, ultima e penultima della classifica.

SEDICESIMA GIORNATA DI LIGUE 1

Metz-Lens 2-0

Marsiglia-Reims 1-1

Nizza-Lione 1-4

Brest-Montpellier 2-2

Digione-Monaco 0-1

Strasburgo-Bordeaux 0-2

Nantes-Angers 1-1

Saint-Etienne-Nimes 2-2

Lorient-Rennes 0-3

Lille-PSG 0-0