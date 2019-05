Il punto sulla Ligue 1 - Lille sempre 2°, Monaco scivola in coda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce senza vincitori né vinti la sfida fra Lione e Lille. Il big match della 35a giornata di campionato è terminato in parità, 2-2 il punteggio, con i biancorossi che compiono un balzo notevole verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il distacco fra le due squadre è di sei punti e, a tre giornate dalla fine, l’appuntamento con la storia per la squadra di Galtier è davvero vicino. I rossoblu di Genesio invece devono guardarsi le spalle dal Saint-Etienne che ha espugnato il “Louis II” di Montecarlo superando 3-2 il Monaco e inguaiando i biancorossi del Principato solo a +3 dalla zona retrocessione.

Marsiglia sempre più lontano dall’Europa - L’Olymique Marsiglia si allontana vistosamente dalla zona europea. La formazione di Rudi Garcia ha pareggiato 1-1 sul campo dello Strasburgo ed è distante sette punti dai Verts quinti in classifica. Il Bordeaux di Paulo Sousa ha perso 1-0 contro l’Angers con un gol di Bahoken mentre il Nimes si è imposto 3-0 sul campo del Reims. Tolosa e Rennes hanno chiuso i novanta minuti sul 2-2 al termine di una gara scoppiettante e ricca di ribaltamenti di scena mentre le stelle del PSG hanno pareggiato in casa contro il Nizza. Ganago ha aperto le marcature per i rossoneri della Costa Azzurra ma Neymar ha trovato il gol dell’1-1.

Bagarre in coda - Emozioni a non finire e situazione sempre più aperta in coda alla classifica. Lo scontro diretto fra Guingamp e Caen si è concluso sullo 0-0 per un punto che fa più comodo ai rossoblu normanni che ai rossoneri, sempre più ultimi. Occasione persa per il Dijon che viene travolto in casa del Nantes per 3-0 mentre l’Amiens ha compiuto un piccolo passo verso la salvezza pareggiando 1-1 e rischiando il colpaccio in casa del Montpellier.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 85; Lille 69; Lione 63; Saint-Etienne 62; Montpellier, Olympique Marsiglia 55; Nizza 52; Nimes, Reims 49; Strasburgo, Nantes 46; Angers, Rennes 45; Bordeaux 38; Tolosa 37; Amiens 34; Monaco 33; Caen 30; Dijon 28; Guingamp 25.