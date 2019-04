Il punto sulla Ligue 1 - Lione-Saint-Etienne, è duello Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo di scena in Francia. Il Rennes si aggiudica la Coppa di Francia superando ai calci di rigore il Paris Saint-Germain che dovrà accontentarsi soltanto del campionato e, per gli investimenti e per le aspettative estive, può considerarsi un fallimento. I rossoneri possono dunque far festa e preparare il secondo anno consecutivo in Europa League, dopo l’eliminazione agli ottavi per mano dell’Arsenal. Il verdetto dello Stade de France va a cambiare anche la classifica di Ligue 1 con l’Europa League che può essere raggiunta soltanto attraverso il quarto posto.

DELLO CHAMPIONS LIONE-SAINT-ETIENNE - Botta e risposta fra venerdì e domenica per quanto riguarda la seconda, la terza e la quarta posizione. Nell’anticipo il Lione ha superato 3-2 il Bordeaux con un gol nel finale di Dembele, ieri alle 15 ha risposto il Lille che ha travolto il Nimes mentre alle 17 il Saint-Etienne ha regolato al “Guichard” il Tolosa con una doppietta di Beric. Esce dal novero delle formazioni che lottano ad un piazzamento nelle competizioni internazionali l’Olympique Marsiglia. Al team di Rudi Garcia non è bastato un gol di Balotelli per battere il Nantes che ha violato per 2-1 il “Velodrome”.

VITTORIA IN CODA DEL CAEN - E’ bagarre in coda alla classifica con il successo del Caen nello scontro diretto con il Dijon: decisivo per i rossoblu una rete nella ripresa di Fajr mentre l’Angers ha pareggiato 1-1 contro il Reims. Alla rete biancorossa di Cafaro ha risposto il pareggio dei padroni di casa con Manceu. Amiens e Strasburgo si sono divisi la posta in palio chiudendo i novanta minuti a reti bianche mentre il Nizza ha superato 3-0 il Guingamp con una tripletta di Atal. Martedì il PSG recupererà il match in casa del Montpelier mentre mercoledì il Monaco cercherà punti salvezza in casa del Rennes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 84; Lille 68; Lione 62; Saint-Etienne 59; Olympique Marsiglia 54; Montpellier*, Nizza 51; Reims 46; Strasburgo 45; Rennes*, Nantes 43; Angers 42; Bordeaux 38; Tolosa 36; Amiens 33; Monaco* 32; Caen 29; Dijon 28; Guingamp 24.

*una partita in meno.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.