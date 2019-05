Il punto sulla Ligue 1 - Male PSG e Lille, Caen retrocede, Amiens salvo

La Ligue 1 2018-2019 è ormai storia. Il Paris Saint-Germain, che ha già conquistato aritmeticamente il titolo, ha concluso il campionato con una sconfitta. La formazione di Thomas Tuchel non è bastato il gol di Mbappé per portare a casa punti contro il Reims. I biancorossi si sono imposti 3-1 grazie alle reti di Babà, Cafaro e Chavarria. Battuta d’arresto finale anche per il Lille, seconda forza del torneo. La squadra di Galtier ha perso 3-1 in quel di Rennes con uno Niang scatenato e autore di una doppietta. Per i rossoneri a segno anche Sarr mentre per gli ospiti ha gonfiato la rete Remy. Una rete nel recupero di Ndombele ha permesso al Lione di concludere positivamente la stagione superando 3-2 il Nimes. Il teamdi Genesio si è classificato al terzo posto accedendo ai preliminari di Champions League. Il Saint-Etienne invece ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Angers: alla rete iniziale di Nordin ha risposto un autogol di Moulin.

Amiens salvo, retrocede il Caen - In coda invece l’Amiens ha superato 2-1 il già retrocesso Guingamp e ha conquistato la salvezza. Ha salutato il massimo campionato francese invece il Caen che ha perso in casa 1-0 contro il Bordeaux di Paulo Sousa. Il Monaco invece ha mandato agli archivi una stagione incredibile conquistando la permanenza in Ligue 1 ma perdendo il derby della Costa Azzurra: all’Allianz Riviera il Nizza si è imposto 2-0. Sliki e Tavares hanno permesso al Dijon di superare 2-1 il Tolosa e di disputare lo spareggio interdivisionale con la terza classificata il Ligue 2. Successi di misura per Olympique Marsiglia e Strasburgo che si sono imposti rispettivamente contro Montpellier e Nantes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 91; Lille 75; Lione 72; Saint-Etienne 66; Olympique Marsiglia 61; Montpellier 59; Nizza 56; Reims 55; Nimes 53; Rennes 52; Strasburgo 49; Nantes 48; Angers 46; Bordeaux 41; Tolosa, Amiens 38; Monaco 36; Dijon 34; Caen 33; Guingamp 27.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Lille in Champions League.

Lione ai preliminari di Champions League.

Saint-Etienne in Europa League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Dijon allo spareggio con la terza di Ligue 2.

Caen e Guingamp retrocesse in Ligue 2.