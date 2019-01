Il punto sulla Ligue 1 - Per il Monaco è crisi senza fine, poker PSG

Non c’è derby che tenga. L’apprensione per Emiliano Sala, caduto la settimana scorsa nel canale della Manica mentre si recava al Cardiff, ha portato il rinvio del super sfida della Loira fra il Nantes, ex squadra dell’argentino, e il Saint-Etienne. Il match della Beaujoire sarà recuperato mercoledì prossimo alle ore 21. L’anticipo del venerdì invece ha visto il Lille trionfare sull’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Biancorossi avanti nel recupero del primo tempo con Pepe. L’attaccante al centro di tante voci di mercato ha raddoppiato poi al 94’ prima della rete del definitivo 1-2 realizzata dal neo acquisto Mario Balotelli. Il PSG ha calato il poker contro il Rennes. Al “Parco dei Principi” Cavani ha sbloccato l’incontro ma l’ex Milan e Toro Niang ha pareggiato i conti. Nella ripresa i rossoblu hanno perso il largo con Di Maria, Mbappé e ancora col Matador.

MONACO A PICCO, SUCCESSI PER LIONE, NIZZA E MONTPELLIER - Sembra non trovare fine la crisi del Monaco. La squadra del Principato ha intrapreso una spirale negativa di risultati dalla quale non se ne esce. I biancorossi sono stati battuti 2-0 a Digione con un gol per tempo di Kwon Chang-Con e Siiti. Successo domenicale per il Montpellier che si è imposto 2-0 contro il Caen con una rete di Laborde e l’autogol di Baysse. Stesso risultato per il Nizza che con Attal e Saint-Maximin ha superato il Nimes mentre il Lione ha battuto l’Amiens in trasferta con un gol di Denayer.

IL BORDEAUX CADE A STRASBURGO, REIMS CORSARO - Sconfitto il Bordeaux. I girondini sono stati battuti di misura a Strasburgo. La formazione alsaziana ha colto un successo importante grazie alla rete siglata nel recupero da Lala. Il Reims invece ha violato il campo del Guingamp: Cafaro al 38’ ha permesso ai biancorossi di vincere 1-0 al Rodourou mentre Tolosa e Angers hanno chiuso i novanta minuti a reti inviolate.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 56; Lille 43; Lione 40; Saint-Etienne* 36; Strasburgo, Montpellier* 35; Nizza 34; Olympique Marsiglia*, Reims 31; Rennes 30; Nimes 29; Bordeaux* 28; Tolosa 26; Angers 24; Nantes* 23; Dijon* 20; Caen, Amiens 18; Monaco 15; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.