Il punto sulla Ligue 1 - Poker del PSG, il Monaco non sa più vincere

Serviva una prova di forza e prova di forza è stata. Dopo la sconfitta che ha fatto tanto rumore contro il Rennes, il Paris Saint-Germain si è subito rialzato. I rossoblu della capitale hanno battuto 4-0 il Tolosa grazie ad una doppietta di Choupo-Moting, all’autorete di Gonçalves e al gol di Marquinhos. Terzo successo consecutivo invece per i rossoneri di Stephan che si sono imposti 2-0 sul campo dello Strasburgo. A segno Grenier e Niang all’inizio dei due tempi.

Monaco in crisi - E’ ufficialmente aperta la crisi del Monaco. La squadra di Leonardo Jardim non sa più vincere e ha impattato ieri pomeriggio al “Louis II” contro il Nimes. Padroni di casa avanti con Slimani e Ben Yedder ma negli ultimi venti minuti gli occitani hanno rimontato con Philippoteaux e Denkey per il 2-2 finale.

Prime vittorie per Bordeaux e Brest - Prima gioia stagionale per il Bordeaux. La formazione di Paulo Sousa ha violato il campo del Dijon con la reti di Hwang e Benito. Ha sorriso anche il Brest che ha trovato la sua prima vittoria in Ligue 1: i ragazzi di Dall’Oglio hanno avuto la meglio sul Reims grazie alla rete nel finale di Charbonnier. Il Nantes ha superato l’Amiens in trasferta per 2-1 mentre l’Angers ha travolto 3-0 il Metz.

Tre gare per completare il turno - La terza giornata sarà completata fra domani e dopodomani. Si parte martedì con la sfida fra Montpellier e Lione in programma alle 19. Mercoledì alle 19 invece sarà la volta di Lille-Saint-Etienne mentre alle 21 andrà in scena il derby del sud della Francia fra Nizza e Olympique Marsiglia.

CLASSIFICA - Rennes 9; Lione*, Paris Saint-Germain, Nizza*, Angers 6; Brest 5; Saint-Etienne, Reims, Bordeaux, Metz, Nantes, Tolosa 4; Lille*, Amiens 3; Strasburgo 2; Montpellier*, Olympique Marsiglia*, Nimes, Monaco 1; Dijon 0.

*una partita in meno.