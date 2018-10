Il punto sulla Ligue 1 - PSG 10 e lode, non basta Henry al Monaco

Cambia il tecnico ma non la musica in casa Monaco. L’arrivo di Thierry Henry sulla panchina del team del Principato non sembra aver dato la scossa giusta e non ha invertito la tendenza. Prosegue la crisi di Falcao e compagni che adesso vedono sempre di più aleggiare i fantasmi della zona retrocessione. Sabato sera è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, 2-1 sul campo dello Strasburgo, e l’ultimo posto a -4 dalla zona salvezza. Si è risollevato il Nantes che ha proprio staccato i biancorossi nelle zone basse della graduatoria. I gialloverdi hanno travolto 4-0 il Tolosa grazie ad uno scatenato Sala, autore di una tripletta, e alla rete di Boschilia.

Prosegue la corsa solitaria del Paris Saint-Germain che, giornata dopo giornata, sta dimostrando di giocare un campionato a parte. I ragazzi di Thomas Tuchel hanno raggiunto il decimo successo di fila in Ligue 1 sommergendo di reti l’Amiens. Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé e Diaby hanno messo la loro firma sul 5-0 finale del “Parco dei Principi”. Continua a sorprendere il Lille che si conferma seconda forza del torneo. I biancorossi hanno espugnato 2-1 il campo del Dijon collezionando il settimo successo in dieci uscite stagionali. L’Olympique Marsiglia si è aggiudicato il derby del sud della Francia. La formazione di Rudi Garcia ha portato a casa i tre punti con un gol di Sanson che ha permesso ai biancoazzurri di espugnare l’Allianz Riviera di Nizza.

Un gol per tempo e il Lione ha battuto il Nimes. I rossoblu di Genesio hanno conquistato i tre punti al ParcOL grazie a Dembélé e Diaby. Il Montpellier supera 2-0 il Bordeaux nel match della domenica pomeriggio e si insedia al terzo posto. Per gli arancioblu di casa a segno Laborde nel primo tempo e Delort su calcio di rigore nella ripresa. Pareggio al “Guichard” fra Saint-Etienne e Rennes con i padroni di casa che hanno sbloccato il match con un rigore di Khazri ma i rossoneri hanno pareggiato con Sarr. Chavarria risponde a Traoré nell’1-1 fra Reims e Angers mentre Caen e Guingamp hanno chiuso il match a reti inviolate.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 30; Lille 22; Montpellier, Olympique Marsiglia 19; Lione 17; Saint-Etienne 16; Strasburgo 15; Bordeaux 14; Tolosa 13; Angers, Rennes 12; Caen, Reims, Nizza 11; Dijon, Nimes, Amiens 10; Nantes 9; Monaco, Guingamp 6.