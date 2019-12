Il punto sulla Ligue 1 - PSG a riposo, vince il Marsiglia

Si è concluso senza il piatto forte di giornata il quindicesimo turno in Ligue 1: Monaco-PSG, che si sarebbe dovuta disputare nella serata di ieri, è stata rinviata a data da destinarsi per il maltempo abbattutosi nelle ultime ore sulla Costa Azzurra. Una sfida dal grande fascino per il blasone delle due squadre, non di certo per ragioni di classifica: i parigini, leader indiscussi del campionato, hanno quasi il doppio dei punti dei monegaschi, a ridosso della zona rossa e a distanza siderale dall'orbita Europa. Chi ha approfittato dello stop forzato della squadra di Tuchel è il Marsiglia, che al Vélodrome non stecca e batte di misura il Brest, al tappeto sotto i colpi di Sarr e Radonjic. Staccato l'Angers, che a Nizza mette fine ad una serie di quattro risultati utili consecutivi: prima il vantaggio illusorio di Fulgini, poi il ribaltone a firma Lusamba, Maolida e Dolberg.

Si accende la corsa all'Europa - Sull'Angers accorcia il Montpellier, che risolve la pratica Amiens con un pirotecnico quattro a due. Gara messa in discesa dall'espulsione in avvio di ripresa di Otero, ci pensa Lahne allo scadere a rendere il passivo meno pesante. In zona europea è bagarre: il Bordeaux non va oltre il pari contro il Reims, vincono Nantes, Lione e Lille. Tutte squadre raccolte in pochissimi punti: ne ballano appena due tra la terza e la nona posizione.

Tolosa a picco - Il ko con il Nantes inguaia il Tolosa, che adesso guarda tutti dal basso. L'uno a uno con il Metz smuove la classifica del Nimes, che mette la freccia proprio sulla squadra di Kombouaré. Frena anche il Dijon, mentre il Rennes batte in extremis il Saint-Etienne con Da Silva.

I risultati del 15° turno

Marsiglia-Brest 2-1

Strasburgo-Lione 1-2

Nizza-Angers 3-1

Lille-Dijon 1-0

Montpellier-Amiens 4-2

Reims-Bordeaux 1-1

Nimes-Metz 1-1

Nantes-Tolosa 2-1

Rennes-Saint-Etienne 2-1

Monaco-PSG rinviata

Il prossimo turno

Martedì 3 dicembre

19.00 Bordeaux-Nimes

19.00 Brest-Strasburgo

19.00 Angers-Marsiglia

21.05 Lione-Lille

Mercoledì 4 dicembre

19.00 Metz-Rennes

19.00 Amiens-Reims

19.00 Saint-Etienne-Nizza

19.00 Tolosa-Monaco

19.00 Dijon-Montpellier

21.05 PSG-Nantes

CLASSIFICA: PSG* 33, Marsiglia 28, Angers 24, Montpellier 23, Boredaux 23, Nantes 23, Lione 22, Lille 22, Saint-Etienne 22, Rennes* 21, Reims 21, Nizza 20, Strasburgo 18, Monaco* 18, Brest 18, Amiens 16, Metz 15, Dijon 15, Nimes* 12, Tolosa 12.

*una partita in meno