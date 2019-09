Il punto sulla Ligue 1 - PSG all'ultimo respiro, crolla ancora il Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un ritorno con tante emozioni e diversi gol in Ligue 1 dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Il caso Neymar tiene sicuramente banco, dopo ben 90' di fischi il brasiliano ha trovato la rete grazie ad una grandissima deviazione in acrobazia. Si riconfermano in vetta Nantes e Rennes, con le big del campionato che fanno fatica a recuperare lo svantaggio. Torna il campionato francese, tra certezze e tantissime sorprese: al momento soltanto giallo-verdi e rossoneri sembrano essere in grado di poter dar fastidio al PSG.

UN SUCCESSO D'ORO - Il Paris Saint-Germain torna in campo e ottiene un successo importantissimo grazie alla rete messa a segno da Neymar in pieno recupero. Una vittoria fondamentale per come è arrivata, anche perché Tuchel non ha molto da sorridere a pochi giorni dalla sfida di Champions League. Di Maria su tutti sembra essere lontano da quella condizione che ha sempre mostrato nei momenti decisivi della stagione.

Pareggia il Rennes, in casa del Brest tutto rema controcorrente a partire dal VAR. Terza vittoria consecutiva e secondo posto per il Nantes, che regola il Reims con la rete di Coulibaly nel posticipo domenicale. Cade ancora il Monaco, contro il Marsiglia succede praticamente di tutto. Prima la doppietta di Ben Yedder, poi le reti di Benedetto e Germain nel primo tempo. Payet e di nuovo l'argentino fissano il punteggio sul 4-2 all'inizio della ripresa, inutile il gol di Keita: il club del Principato cade ancora una volta e sprofonda nuovamente nella crisi che ha segnato la scorsa stagione.

CADE ANCHE IL NIZZA - La squadra di Vieira cade sul campo Montpellier dopo essere passata in vantaggio, ora i rossoneri sono a quota 9 punti con Lille e Angers che si sono sfidate nel Friday Night: vittoria per 2-1 per i Les Dogues, decisive le reti di Osimhen e Luiz Araujo. Il Lione viene bloccato dall'Amiens, mentre il Bordeaux di Paulo Sousa vince 2-0 con i gol nei primi minuti di Briand e De Preville. Il Dijon ferma il Nimes sullo 0-0, mentre il Tolosa conquista un punto prezioso sul campo del Saint-Etienne: soltanto la doppietta di Hamouma evita il peggio ai bianco-verdi.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 12, Rennes 10, Nantes 10, Olympique Marsiglia 10, Lille 9, Nizza 9, Angers 9, Lione 8, Bordeaux 8, Tolosa 8, Reims 7, Montpellier 7, Brest 6, Nimes 5, Saint-Etienne 5, Amiens 4, Metz 4, Strasburgo 3, Monaco 2, Dijon 1.