Il punto sulla Ligue 1 - PSG ancora in vetta, il Marsiglia tiene botta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il predominio del Paris Saint Germania in Ligue 1. I parigini vincono in casa del Montpellier per 3-1 e tengono la distanza di 5 punti dal Marsiglia. Marsiglia che trionfa in casa contro il Bordeaux per 3-1. Terzo posto per il Lilla, a quota 28 punti, dopo il successo contro il Brest. Vince il Reims in casa contro il St. Etienne con un netto 3-1. Netto e perentorio anche il successo casalingo del Monaco, che si sbarazza facilmente dell'Amiens con il risultato di 3-0. Vince e convince il Nizza. Tre punti conquistati con il 4-1 casalingo contro il Metz. In un match parecchio equilibrato il Rennes supera per 2-1 l'Angers. Vittoria casalinga per lo Straburgo. 4-2 contro il Tolosa. Quattro gol anche per il Lione che in casa del Nimes vince 4-0 in un match senza storia. Chiude la giornata il Nantes, che con il minimo sforzo vince 1-0 in casa contro il Dijon.

I risultati della 17° giornata

Reims-St. Etienne 3-1

Nantes-Dijon 1-0

Marsiglia-Bordeaux 3-1

Monaco-Amiens 3-0

Nizza-Metz 4-1

Rennes-Angers 2-1

Strasburgo-Tolosa 4-2

Montpellier-PSG 1-3

Nimes-Lione 0-4

Lilla-Brest 1-0

La classifica

PSG 39 punti, Marsiglia 34, Lilla 28, Rennes 27, Bordeaux e Nantes 26, Lione e St. Etienne 25, Reims, Montpellier, Angers e Monaco 24, Nizza 23, Brest e Strasburgo 21, Dijon e Amiens 16, Metz 15, Nimes e Tolosa 12.