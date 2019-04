Il punto sulla Ligue 1 - PSG campione, lotta a due per la Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

E sono otto. Dopo la Juventus anche il Paris Saint-Germain ha festeggiato con largo anticipo il titolo di campione di Francia. Seconda vittoria di fila per i rossoblu della capitale, la sesta negli ultimi sette campionati. Un traguardo che mette a nudo come le stelle che giocano al “Parco dei Principi” non hanno rivali in patria. La festa dei ragazzi di Tuchel è iniziata prima di scendere in campo visto che il Lille, alle 17, non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Tolosa. Sul campo il PSG ha superato 3-1 il Monaco con una tripletta di Mbappé.

UNA POLTRONA PER DUE - La lotta per il terzo posto è sempre più avvincente con Lione e Saint-Etienne che continuano a duellare a distanza. Tre punti separano le due squadre con i rossoblu, vittoriosi 2-1 venerdì sera contro l’Angers, in vantaggio sui Verts che hanno violato il campo del Reims per 2-0. A recitare il ruolo del terzo incomodo, ma distante cinque lunghezze dalla squadra di Genesio, è l’Olympique Marsiglia che ha inguaiato il Guingamp superandolo per 3-1.

COLPO DI CODA DI CAEN E DIJON - In coda invece ci sono da registrare i successi di Dijon, venerdì 3-2 al Rennes, e Caen, 1-0 sul campo del Nizza. I biancorossi sono sempre terzultimi e, se il campionato finisse oggi, giocherebbero lo spareggio con la terza classificata in Ligue 2. Il Nimes invece ha battuto 2-1 il Bordeaux mentre lo Strasburgo, certo di giocare la prossima Europa League poiché vincitore della Coupe de la Ligue, è stato battuto in casa 3-1 dal Montpellier. Vittoria interna, infine, per il Nantes che si è imposto 3-2 contro l’Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Lille 65; Lione 59; Saint-Etienne 56; Olympique Marsiglia 54; Montpellier 51; Reims, Nizza 48; Nimes 46; Strasburgo 44; Rennes 43; Angers 41; Nantes 40; Bordeaux 38; Tolosa 36; Monaco, Amiens 32; Dijon 28; Caen 26; Guingamp 24.

