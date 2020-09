Il punto sulla Ligue 1 - PSG clamorosamente ancora a zero, tre squadre in vetta

Il campionato francese ha giocato nel week end la sua terza giornata, e le sorprese sono già tante. Cominciamo da quella più clamorosa, che riguarda ovviamente i campioni del Paris Saint Germain: in pochi si sarebbero aspettati un avvio cosi disastroso dei parigini, con la seconda sconfitta consecutiva arrivata sul campo del Marsiglia (dopo quella all'esordio contro il Lens), con i ragazzi di Villas Boas che si sono imposti di misura per 1-0 grazie alla rete in avvio di Thauvin. Tanto nervosismo, qualche parola di troppo e ben cinque espulsi in totale per un match che ha acceso la spia d'allarme in casa Psg, attualmente ultimo in classifica.

Detto del pessimo esordio della squadra di Tuchel, al momento ci sono ben tre squadre in vetta alla classifica della Ligue 1, anche se nessuna a punteggio pieno: il Rennes comanda il terzetto, con la vittoria contro il Nimes per 4-2 che ha sancito tre punti decisivi ed una migliore differenza reti; poco dietro c'è il Monaco, con i ragazzi di Niko Kovac che hanno trovato la seconda vittoria di fila in casa contro il Nantes; bene anche il Lille orfano di Osimhen e Gabriel ma al tempo stesso in grado di tenere botta, con 7 punti in tre giornate e l'ultima sfida vincente contro il Metz.

Bene anche il Saint Etienne (con una partita in meno) che si attesta poco dietro le capoliste, a 6 punti, grazie al successo conquistato tra le mura amiche contro lo Strasburgo. Poteva essere a punteggio pieno, ed invece è caduto proprio sul più bello, il Nizza di Vieira, sconfitto per 3-1 in casa del Montpellier.

Seconda vittoria consecutiva per il Lens che, dopo aver sconfitto il Psg, ha superato anche il Lorient fuori casa: 3-2 il risultato finale, con Kakuta, Medina e Ganago a guidare i propri compagni verso un'importante vittoria. Prima vittoria in campionato per il Brest che supera il Dijon, portandosi a tre punti e lasciando gli avversari in coda alla classifica della Ligue 1.

Venerdì 11 settembre

BORDEAUX-LIONE 0-0

Sabato 12 settembre

MONTPELLIER-NIZZA 3-1 - 18' Laborde (M), 50' e 64' Congré (M), 69' Dante (N)

SAINT ETIENNE-STRASBURGO 2-0 - 57' Bouanga rig., 82' Camara

Domenica 13 settembre

LILLE-METZ 1-0 - 88' Luiz Araujo

ANGERS-REIMS 1-0 - 55' Bahoken

DIGIONE-BREST 0-2 - 42' Perraud, 95' Cardona

LORIENT-LENS 2-3 - 14' Grbic (LO), 31' Kakuta rig. (LE), 34' Medina (LE), 63' Ganago (LE), 93' Wissa rig. (LO)

NIMES-RENNES 2-4 - 12' e 39' Guirassy (R), 36' Cubas (N), 55' Ferhat (N), 72' Aguerd (R),

MONACO-NANTES 2-1 - 5' Diop (M), 61' Blas (N), 65' Geubbels (M), 97' Bourigeaud (R)

PSG-MARSIGLIA 0-1 - 31' Thauvin

Classifica

Rennes 7

Lille 7

Monaco 7

Saint-Etienne 6*

Marsiglia 6*

Nizza 6

Lens 6

Angers 6

Bordeaux 5

Lione 4*

Nantes 4

Nimes 3

Montpellier 3*

Lorient 3

Brest 3

Reims 1

Metz 0*

PSG 0*

Digione 0

Strasburgo 0

*una partita in meno