Il punto sulla Ligue 1 - PSG forza 9, Monaco a picco, Lione ok

Girandola di emozioni in Ligue 1. La 21a giornata del campionato francese ha regalato colpi di scena e incredibili goleade. Partiamo dalla grandinata di reti con cui il Paris Saint-Germain ha travolto il malcapitato Guingamp. Dopo l'eliminazione dalla Coupe de la Ligue, la formazione di Thomas Tuchel ha fatto tesoro degli errori commessi e si è scatenata sul fanalino di coda del torneo infliggendogli un pesantissimo 9-0. A segno tutti gli elementi del tridente, con le triplette di Mbappé e Cavani, la doppietta di Neymar e la rete singola di Meunier. Alle spalle dei rossoblu c'è il Lille che nell'anticipo del venerdì ha battuto in rimonta l'Amiens. Alla rete di Otero in avvio di match hanno risposto Leao nel recupero del primo tempo e Xeka a cinque minuti dal termine per il 2-1 finale.

GIOIE NEL RECUPERO - Il Lione si è aggiudicato il derby del Rodano. I rossoblu di Bruno Genesio hanno superato il Saint-Etienne al "Guichard". Padroni di casa avanti con Hamouma ma un calcio di rigore di Fekir ha riequilibrato le sorti del match. A far pendere l'ago della bilancia per gli ospiti c'ha pensato Dembélé al quinto minuto di recupero. Il Reims invece è stato beffato addirittura al nono minuto di recupero. Al 54' infatti Walter, su calcio di rigore concesso dal VAR, ha recuperato sulla sirena il vantaggio biancorosso di Oudin. Extratime amaro per il Nantes che al 94' si è visto sorpassare dall'Angers, rete di Fulgini, nello scontro salvezza in scena al "Bouin".

TRACOLLO MONACO - Non è bastato un mercato importante per risollevare le sorti del Monaco. Gli innesti di Fabregas e Naldo, espulso in maniera decisamente affrettata in avvio di match, non hanno portato i frutti desiderati alla formazione di Henry. I biancorossi del Principato sono stati travolti 5-1 al "Louis II" dallo Strasburgo. Una rete di Sanson in avvio di ripresa ha permesso all'Olympique Marsiglia di espugnare lo stadio del Caen mentre il Tolosa ha battuto in trasferta il Nimes per 1-0. L'ex atalantino Cornelius ha messo la propria firma sul successo del Bordeaux contro il Dijon mentre si è conclusa senza reti la gara fra Rennes e Montpellier.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 53; Lille 40; Lione 37; Saint-Etienne 36; Strasburgo, Montpellier* 32; Olympique Marsiglia*, Nizza 31; Rennes 30; Bordeaux*, Reims 28; Nimes* 26; Tolosa 25; Angers*, Nantes 23; Caen, Amiens 18; Monaco 15; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.