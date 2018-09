Il punto sulla Ligue 1 - PSG schiacciasassi, Monaco non sa più vincere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non cambia la storia in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain, ancora una volta, si dimostra tanto fragile in Champions League quanto corazzata in campionato. La squadra di Tuchel, dopo la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, ha battuto in trasferta il Rennes confermandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno nelle prime sei giornate. Al Roazhzon Park i parigini hanno fatto tutto loro, compreso il gol del Rennes. Rossoneri avanti con un autogol di Rabiot ma Di Maria, a cavallo fra i due tempi, Meunier e Choupo-Moting nella ripresa hanno ribaltato il punteggio sul 3-1 finale. Non si è ripreso invece il Monaco che è a secco di vittorie dalla prima giornata. La formazione del Principato ha pareggiato contro il Nimes nell’anticipo del sabato sera. Al “Louis II” gli ospiti si sono portati in vantaggio con Briançon ma Radamel Falcao ha pareggiato i conti.

Gol e spettacolo nel posticipo della domenica sera. Al ParcOL il Lione ha battuto 4-2 l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Padroni di casa avanti alla mezzora del primo tempo con Aouar ma Thauvin ha pareggiato i conti. Nella ripresa scatto rossoblu con Traoré, autore di una doppietta, e Fekir prima del gol della bandiera di Njie. Sconfitta esterna per il Nizza. I rossoneri della Costa Azzurra sono stati battuti a La Mosson di Montpellier dagli arancioblu padroni di casa. Decisivo un gol a dieci minuti dalla fine del primo tempo di Laborde. Prosegue invece nella sua striscia positiva il Lille che ha superato 2-1 il Nantes mentre il Saint-Etienne, con lo stesso risultato, si è sbarazzato dal Caen. Rossoblu avanti con Fajr ma i Verts hanno rimontato con Khazri e Kolodziejczak.

Il Bordeaux si è aggiudicato lo scontro salvezza sul campo del Guingamp. I rossoneri sono sempre di più i fanalini di coda in questo campionato e non hanno mai raccolto punti in stagione. Thuram nella ripresa ha pareggiato il vantaggio iniziale di Kamano ma nel finale Karamoh e De Preville hanno consegnato la vittoria nelle mani degli ospiti. Successo dello Strasburgo contro l’Amiens per 3-1 firmato da Lala, Corgnet e un’autorete di Adenon mentre gli ospiti avevano inizialmente dimezzato le distanze con il 2-1 di Krafth. Reims-Dijon e Anders-Tolosa si sono concluse a reti bianche.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 18; Lille 13; Montpellier, Tolosa 11; Olympique Marsiglia, Dijon, Lione 10; Saint-Etienne 9; Nimes, Reims 8; Angers, Rennes, Bordeaux, Nizza 7; Monaco, Caen 6; Nantes, Amiens 4; Guingamp 0.