Il punto sulla Ligue 1 - PSG soffre ma vince, Monaco sempre più a picco

La Ligue 1 ha un solo padrone. Il Paris Saint-Germain conquista la sua dodicesima vittoria in altrettante giornate di campionato. Mai nessuna è riuscita a fare meglio della formazione di Thomas Tuchel che ha già ipotecato il titolo di campione di Francia praticamente ad autunno inoltrato. I rossoblu della capitale hanno saputo soffrire contro un ottimo Lille al “Parco dei Principi” ma poi, al 26’ del secondo tempo, hanno trovato il gol con Mbappé. Nel finale i padroni di casa hanno allungato con Neymar prima del 2-1 definitivo dei biancorossi con Pepe dal dischetto.

Il Montpellier ha subito approfittato dello sconfitte del Lille e con il successo sull'Olympique Marsiglia ha agganciato i biancorossi al secondo posto. Gli arancioblu di Michel hanno battuto la squadra di Rudi Garcia 3-0 con la doppietta di Laborde e la rete di Lasne. Il Lione non ha saputo approfittare del passo falso degli uomini di Galtier. I rossoblù non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Bordeaux nel match che ha aperto il sabato calcistico. La squadra di Bruno Genesio ha sbloccato il match con un gol di Aouar ma nella ripresa l’ex Atalanta Cornelius ha trovato il pareggio.

Un autogol di Gouano è bastato al Nizza per superare l’Amiens all’Allianz Riviera mentre Strasburgo e Tolosa si sono divisi la posta in palio chiudendo il match sull’1-1. Sempre più crisi invece per il Monaco. I biancorossi del Principato non sanno più vincere e sono sempre più ultimi in classifica. Il team di Henry è stato battuto 1-0 dal Reims con una rete nel primo tempo di Cafaro. Pioggia di gol a Nantes e a Saint-Etienne. Alla Beaujoire, i gialloneri hanno fatto loro il derby bretone contro il Guingamp. Sala ha aperto e chiuso le marcature, nel mezzo i gol di Rongier, Touré e Girotto nel 5-0 finale.

Successo in extremis al “Guichard” per i Verts contro l’Angers. Tanti ribaltamenti di fronte con gli ospiti che sono passati in vantaggio con Pavlovic ma due minuti più tardi Diony ha ristabilito l’equilibrio. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa hanno ribaltato il parziale con Debuchy ma al quarto minuto di extra-time Tait ha siglato il 2-2. Nella ripresa, e precisamente al 26’, i bianconeri si sono portati avanti ma ancora 120 secondi un autogol di Manceu ha pareggiato i conti, ma ad un minuto dalla fine Hamouma ha firmato il definitivo 4-3. Il Nimes ha calato il poker sul campo del Dijon con una doppietta di Bouanga e i gol di Savanier e Brançon mentre il Rennes ha espugnato 2-1 il campo del Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 36; Lille, Montpellier 25; Lione 21; Saint-Etienne 20; Olympique Marsiglia 19; Strasburgo, Reims, Nizza 17; Nantes, Bordeaux, Rennes 15; Nimes, Tolosa 14; Angers 12; Caen, Dijon 11; Amiens 10; Monaco, Guingamp 7.