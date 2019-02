Il punto sulla Ligue 1 - Risale il Monaco, Lione ko, vola il Reims

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain vola con le sue stelle. La formazione di Thomas Tuchel continua nella sua marcia solitaria in vetta alla Ligue 1 superando nel match del sabato pomeriggio il Nimes. Al "Parco dei Principi" Nkunku ha aperto le marcature nel primo tempo ma nella ripresa si è scatenato Mbappé, autore di una doppietta, per il 3-0 finale. Il Monaco prosegue nel suo momento d'oro. La formazione di Leonardo Jardim continua ad inanellare punti e nella sfida della domenica sera si è imposta 2-0 sul Lione con le reti di Gelson Martins e Lopes. E’ finito senza vincitori né vinti il mach del Roazhon Park fra il Rennes e l’Olympique Marsiglia. I rossoneri padroni di casa hanno sbloccato il match in avvio con Andre ma ad inizio ripresa Germain ha trovato il punto dell’1-1.

Scatenato il Reims. I biancorossi di Guion trovano il decimo risultato utile consecutivo - di cui sei vittorie - sbancando la Mosson di Montpellier. Partita spettacolare quella giocata ieri alle 15 con Congré che ha sbloccato le marcature per i padroni di casa prima del pareggio provvisorio di Oudin. Nella ripresa ospiti avanti con un rigore di Zeneli ma Laborde ha subito ristabilito la parità. Negli ultimi venti minuti il Reims ha preso il largo con Oudin e Chavarria che hanno sigillato il punteggio sul 4-2. Il Nantes si è aggiudicato il derby dell'Atlantico contro il Bordeaux con un gol di Pallois in apertura di ripresa mentre il Saint-Etienne ha espugnato Digione con Subotic.

In coda successo dell'Amiens che, con un gol di Guirassy ha avuto la meglio sul Nizza mentre una rete in pieno recupero di Deaux ha dato il successo al Guingamp sull'Angers. Pari e patta fra Tolosa e Caen: ha aperto le marcature nel recupero del primo tempo Crivelli e le ha chiuse al 91' Gradel per i viola. 1-1 anche a Strasburgo fra i padroni di casa e il Lille: marcatori Ikoné per gli ospiti e Gonçalevs per gli alsaziani.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 68; Lille 51; Lione 46; Saint-Etienne 43; Reims, Olympique Marsiglia 41; Montpellier 38; Strasburgo, Nizza, Rennes 37; Nimes 36; Angers 33; Bordeaux 32; Nantes 30; Tolosa 28; Monaco 25; Amiens 24; Caen, Dijon* 20; Guingamp 18.

*una partita in meno.