Il punto sulla Ligue 1 - Scappa il PSG, Monaco e Nantes sprofondano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ingrana la quarta. La formazione di Thomas Tuchel è ormai praticamente irraggiungibile dalle inseguitrici. Punteggio pieno e +8 sulle inseguitrici per la squadra della capitale che ieri sera ha concesso pure un gol di vantaggio al Reims. Dopo la rete di Chavalerin, i rossoblu si sono scatenati con Cavani, due volte, Neymar e Meunier chiudendo il match sul 4-1. Alle spalle dei parigini c'è l'inedito terzetto formato da Lione, Olympique Marsiglia e Lille.

I rossoblu di Bruno Genesio hanno espugnato il campo del Dijon per 3-0 grazie alla doppietta di Dembélé e alla rete di Terrier nei primi 35 minuti di gioco. Il team di Rudi Garcia invece ha vinto soffrendo contro lo Strasburgo. Al gol iniziale degli alsaziani di Lala hanno risposto Payet e Sanson prima della fine del primo tempo. I minuti conclusivi sono stati emozionanti: prima Da Costa all'89' ha pareggiato i conti e poi al primo di recupero Germain ha firmato il definitivo sorpasso marsigliese per il 3-2 finale.

Il Lille invece ha perso in casa del Bordeaux ma è comunque rimasto al secondo posto in classifica. Al Matmut-Atlantique è bastato un gol di Kamano in avvio per consegnare i tre punti nelle mani dei girondini. Successo esterno per il Nizza che ha regolato un Nantes sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Rossoneri avanti con Jallet nel primo tempo ma ad inizio ripresa Sala ha firmato l'1-1. Il definitivo sorpasso nizzardo è arrivato al 24' della ripresa con Makengo.

Crisi nera anche per il Monaco. La formazione del Principato è stata sconfitta in casa dell'Angers. Agli ospiti è bastato un gol di Bahoken per far piombare i biancorossi in fondo alla graduatoria. Primo punto intanto per il Guingamp che ha pareggiato 0-0 a Nimes mentre l'Amines ha superato 2-1 il Rennes. Caen e Montpellier si sono spartiti la posta in palio chiudendo sul 2-2.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 21; Lione, Olympique Marsiglia, Lille 13; Montpellier, Saint-Etienne 12; Tolosa 11; Angers, Dijon, Bordeaux, Nizza 10; Nimes 9; Strasburgo, Reims 8; Amiens, Caen, Rennes 7; Monaco 6; Nantes 5; Guingamp 1.