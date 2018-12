Il punto sulla Ligue 1 - Solo quattro gare giocate: pari in extremis del Lille

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti rinvii in Ligue 1. Le varie manifestazioni dei gilet jaunes che si sono svolte in tutta la Francia nella giornata di sabato 8 dicembre hanno portato le varie prefetture a spostare per motivi di ordine pubblico ben sei incontri. Nel weekend si sono giocate soltanto quattro gare, due sabato alle 20 e due ieri. Successo esterno per l’Amiens che ha trovato tre punti importanti sul campo del fanalino di coda Guingamp. Vantaggio ospite nella ripresa con Gnahoré ma Didot ha immediatamente ristabilito la parità. A dieci dalla fine Mendoza ha trovato il definitivo 2-1. Il Rennes invece ha fatto valere il fattore campo contro il Dijon grazie a Bourigeaud e Ben Arfa.

LE GARE DELLA DOMENICA - Nel pomeriggio di ieri Strasburgo e Caen si sono spartiti la posta in palio. Vantaggio alsaziano con Martinez immediatamente pareggiato da Fajr. Un minuto più tardi i padroni di casa hanno allungato con Mothiba ma nella ripresa Khaoui ha trovato il 2-2. Un gol nel recupero di Pepe ha invece permesso al Lille di trovare il pareggio in casa contro il Reims, passato in vantaggio con Oudin.

I RECUPERI - Dicevamo, sono state ben sei i rinvii di questa settimana. Le gare saranno recuperate nel mese di gennaio. Certi di una data Saint-Etienne-Olymique Marsiglia e il derby della Costa Azzurra fra Monaco e Nizza. Entrambe le gare saranno recuperato il prossimo 16 gennaio. Resta incertezza invece per Paris Saint-Germain-Montpellier, Angers-Bordeaux, Nimes-Nantes e Tolosa-Lione che potrebbero essere recuperate o il 15 o il 16 gennaio.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 44; Lille* 31; Montpellier 29; Lione 28; Olympique Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 25; Nimes, Strasburgo*, Rennes* 23; Reims* 22; Bordeaux 21; Nantes 20; Angers, Tolosa 18; Dijon*, Amiens* 16; Caen* 14; Monaco 13; Guingamp* 8.

*una partita in più.