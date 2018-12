Il punto sulla Ligue 1 - Sorride il Lione, Lille vince in dieci uomini

Penultima giornata di Ligue 1 sempre più spezzettata. La protesta dei gilet gialli che imperversa in Francia tocca naturalmente anche le partite di campionato con le forze di polizia che vengono dirottate nelle manifestazioni. Altre sei gare di campionato sono state rinviate con solo quattro partite giocate nel fine settimana. Ieri sera si è giocato soltanto a Reims con i padroni di casa che si sono imposti 2-1 sullo Strasburgo. Al vantaggio biancorosso di Doumbia ha risposto ad inizio ripresa Thomasson prima del gol partita realizzato da Cafaro.

LE GARE DELLA DOMENICA - La domenica si è aperta con il successo in trasferta, e in inferiorità numerica dopo un quarto d'ora per l'espulsione di José Fonte, del Lille sul campo del Nimes. La squadra di Galtier ha trovato subito il gol con Leao e poi ha preso il largo con Bamba e Pepe. A nulla è valso il tentativo di rimonta, non riuscito, di Alioui e Depres. Il Nizza non è andato oltre l’1-1 contro il Saint-Etienne nella sfida inizialmente prevista per le 20.45 di venerdì. Alla rete di Diony in apertura di secondo tempo ha risposto Cyprien a nove minuti dalla conclusione. In serata il Lione ha travolto 3-0 un Monaco che non riesce ad uscire dal tunnel. Rossoblu in gol con Aouar, Fekir e Mendy.

LE GARE SOSPESE - Sono state invece sei le gare che non si sono giocate in questo fine settimana. La partita fra Caen e Tolosa verrà recuperata domani alle 19.30 mentre Guingamp-Rennes si disputerà mercoledì 16 gennaio, giorno in cui verranno recuperate anche le partite della 17a giornata, alle ore 19. Sono in attesa di collocazione all’interno del calendario Dijon-PSG, Amiens-Angers, Nantes-Montpellier e Olympique Marsiglia-Bordeaux.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 44; Lille 34; Lione* 31; Montpellier** 29; Saint-Etienne* 27; Olympique Marsiglia**, Nizza* 26; Reims 25; Strasburgo, Nimes*, Rennes* 23; Bordeaux** 21; Nantes** 20; Angers**, Tolosa** 18; Dijon*, Amines* 16; Caen* 14; Monaco* 13; Guingamp* 8.

*una partita in meno.

**due partite in meno.