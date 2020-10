Il punto sulla Ligue 1 - Spettacolo Paris Saint-Germain. Il Lille aggancia il Rennes in testa

L'inizio a singhiozzo di questo campionato non di certo precluderà l'obiettivo primo posto per il Paris Saint-Germain, la formazione di Tuchel con tutta la rosa a disposizione fa paura e non sbaglia un colpo. Ancora la vetta non è conquistata ma i parigini conquistano la quarta vittoria consecutiva, e che vittoria. 6-1 il risultato finale contro l'Angers nell'anticipo che ha aperto la sesta giornata di Ligue 1. Sfida sbloccata dal super gol di Alessandro Florenzi e chiusa dalla doppietta di Neymar e dai gol di Draxler, Gueye e Mbappé. Chi rimane in testa alla classifica è il Rennes nonostante il pari per 2-2 in casa contro il Reims, probabilmente è arrivato anche l'ultimo gol di Raphina mentre si attendono Rugani e Dalbert. Aggancio in testa per il Lille, tutto molto facile nella trasferta di Strasburgo dove nello 0-3 c'è gloria anche per il turno Burak Yilmaz.

Big match a Lione - Nella gara sicuramente più attesa di tutto il weekend in Francia non si fanno male Lione e Marsiglia, 1-1 il risultato finale. Vantaggio siglato da Dimitri Payet pareggiato poi dal calcio di rigore realizzato da Aouar e nel mezzo anche un gol annullato ai padroni di casa. Rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative per l'OL che adesso è quattordicesimo in classifica con una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta.

Al terzo posto in classifica sale il Lens, i neopromossi mandano al tappeto un Saint-Etienne rimasto in nove uomini con il calcio di rigore di Gael Kakuta e del gol di Sotoca. Il primo, ex Lazio, continua a convincere. Seconda sconfitta in campionato per il Montpellier, il Nimes vince grazie alla rete decisiva di Ripart. Brutto invece il Monaco che cede il passo al Brest, i monegaschi si rendono pericolosi soltanto nella ripresa con l'ingresso in campo di Jovetic ma non basta per riequilibrare la sfida. Torna a vincere il Nizza di Patrick Vieira, 2-1 il punteggio contro il Nantes. Ottima risposta del Bordeaux che con il Djion fa 3-0, una gara praticamente già indirizzata dai primi minuti. Successo in rimonta per il Metz, 3-1 con il Lorient grazie alla tripletta di Ibrahima Niane.