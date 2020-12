Il punto sulla Ligue 1 - Torna a vincere il PSG, corre il Marsiglia. Non basta Pellegri al Monaco

vedi letture

In testa ci sono sempre loro, il Paris Saint-Germain. Le inseguitrici ci avevano sperato di accorciare sulla capolista dopo il primo tempo della sfida con il Montpellier, un incontro sulla carta difficile con il primo tempo terminato sull'1-1. Ci pensa nuovamente Moise Kean, colpo certamente azzeccato per i parigini, che insieme a Mbappé permettono alla squadra di Tuchel di conquistare tre punti importanti per la classifica. Chi ritrova la vittoria è anche il Lille, non era facile contro un Monaco che solo due giornate fa aveva battuto il PSG. C'è la firma di Pietro Pellegri per i monegaschi, non è bastato il gol del 19enne italiano per ribaltare i gol dei grandi protagonisti del LOSC come il canadese David ed il turco Yazici.

Prosegue la striscia di vittorie del Marsiglia, altri tre punti importanti per la squadra di Villas Boas che dopo aver faticato per più di un'ora di gioco si sono sbarazzati della pratica Nimes con la firma del Pipa Benedetto. Chi all'ora di gioco aveva già conquistato i tre punti è il Lione, 1-3 finale con il Metz ma con tre gol in sessanta minuti grazie alle firma di Depay e Toko Ekambi (doppietta). Si avvicina alla zona Europa l'Angers che ha vinto ieri per 2-0 in casa con il Lorient.

Dopo il posto Champions conquistato lo scorso anno, il Rennes continua a deludere. I francesi infatti perdono anche in casa del Lens e scivolano al nono posto in classifica. Campionato anonimo fin qui come quello del Bordeaux che, nonostante le difficoltà, ieri ha battuto il Brest grazie ad un gol di Hatem Ben Arfa. Il Nizza cambia in panchina ma non cambiano i risultati, 0-0 sul campo di un Reims non irresistibile. Ottima vittoria per 0-4 dello Strasburgo in casa del Nantes, pari senza emozioni invece tra il fanalino di coda Dijon contro il St.Etienne.

CLASSIFICA: PSG 28, Lille 26, Lione 26, Marsiglia 24, Monaco 23, Montpellier 23, Angers 22, Lens 21, Rennes 19, Bordeaux 19, Nizza 18, Brest 18, Metz 16, Nantes 13, St. Etienne 12, Nimes 11, Strasburgo 10, Reims 10, Lorient 8, Dijon 8.