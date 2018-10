Il punto sulla Ligue 1 - Tre sorprese alle spalle del PSG, crisi Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Traballa eccome la panchina di Leonardo Jardim. La crisi del Monaco non conosce fine e a farne le spese potrebbe proprio essere il tecnico portoghese. La formazione del Principato, dopo il successo iniziale sul Nantes, ha intrapreso una spirale negativa di risultati culminata con la sconfitta di venerdì sera sul campo del Saint-Etienne. Al “Guichard” i Verts si sono imposti per 2-0 infliggendo ai biancorossi la terza sconfitta in sette gare. Decisiva una doppietta di Khazri a cavallo della fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Non traballa invece la leadership del Paris Saint-Germain che nell'anticipo del sabato pomeriggio ha regolato anche il Nizza trovando il settimo successo di fila. Per il club della capitale è andato a segno Neymar, doppietta per il brasiliano, e Nkunku nel 3-0 con cui è stata espugnata l'Allianz Riviera.

Prosegue la sua corsa al secondo posto in classifica il Montpellier. Gli arancioblu hanno portato a casa l'intera posta in palio contro il Nimes nel match della domenica pomeriggio. Non sono mancati attimi di tensione visto che la recinzione che divideva la curva di casa dal campo ha ceduto in due occasioni chiamando in causa l'intervento della polizia per evitare invasioni del terreno di gioco. Parlando del match i padroni di casa sono andati al riposo con il doppio vantaggio realizzato da Oyongo e Delort su rigore. Nella ripresa il risultato è stato arrotondato da Laborde. Successo casalingo per il Lille che ha superato l'Olympique Marsiglia 3-0. Decisivi due rigori, uno di Pepe e uno di Bamba, e poi una rete ancora dell'attaccante francese di origini ivoriane. Ha rallentato la sua corsa il Tolosa. I viola di Alain Casanova non sono andati oltre l'1-1 al Roazhon Park contro il Rennes. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con un'autorete di Niang ma a due minuti dalla fine Todibo ha riequilibrato l'incontro.

Piccolo passo per il Nantes. La formazione gialloverde, invischiata nei quartieri bassi della classifica, ha trovato un pareggio importante sul campo del Lione. Padroni di casa in vantaggio con Aouar ma ad inizio ripresa Boschilia ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. Primo successo invece per il fanalino di coda Guingamp che finalmente trova i tre punti in questa stagione. I rossoneri si sono imposti 1-0 sul campo dell'Angers con una rete nel recupero del primo tempo realizzata da Benezet. Crollo del Dijon dopo un ottimo inizio di stagione. I biancorossi hanno ceduto il passo allo Strasburgo per 3-0. Per gli alsaziani in gol Da Costa, Mothiba e Martin. Successo di rigore per il Caen. Dagli undici metri Ninga ha regalato la vittoria per 1-0 ai rossoblu contro l'Amiens mentre Reims e Bordeaux hanno chiuso il match a reti bianche.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 25; Saint-Etienne, Montpellier, Lille 15; Lione 14; Olympique Marsiglia, Tolosa 12; Strasburgo, Bordeaux 11; Caen, Angers, Dijon, Nizza 10; Nimes, Reims 9; Rennes 8; Amiens 7; Monaco, Nantes 6; Guingamp 4.