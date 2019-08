Il punto sulla Ligue 1 - Tris PSG, tonfi Monaco, OM e Bordeaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un antico proverbio. Lo sa bene il Paris Saint-Germain che ha esordito con una rotonda vittoria, 3-0 il finale, contro il Nimes. Senza Neymar, molto probabile la sua partenza, hanno segnato Cavani, Mbappé e Di Maria. E’ partito col piede giusto anche il Lille che perso Pep trova i gol di Osimhen. Una doppietta del classe 1999 nigeriano ha permesso al team di Galtier di superare 2-1 il Nantes nel match della domenica pomeriggio. Un gol di Dante a trenta secondi dalla conclusione ha permesso al Nizza di portare a casa i primi tre punti della stagione. I rossoneri della Costa Azzurra si sono imposti 2-1 contro un Amiens generosissimo e in dieci per gran parte della sfida per l’espulsione di Tait.

Tonfo Monaco e Marsiglia - Dimenticare la scorsa stagione. Era l’obiettivo di Olympique Marsiglia, fuori dall’Europa l’anno scorso, e Monaco, salvo per un pelo nel finale. I biancoazzurri hanno deciso di cambiare optando per André Villas-Boas in panchina mentre i monegaschi hanno deciso di confermare Leonardo Jardim. Il risultato non è stato quello che ci si aspettava visto che la squadra del Principato ha perso nettamente 3-0 in casa contro il Lione nella sfida che ha aperto il torneo e l’OM è stato battuto al “Velodrome” dal Reims per 2-0.

Saint-Etienne corsaro, ko Bordeaux - Il Saint-Etienne vince col brivido a Digione. I Verts hanno macinato gioco e creato occasioni da rete ma si sono imposti solo 2-1. Nei primi dieci minuti Hamouma e Aholou hanno subito portato l’ASSE sul doppio vantaggio prima della rete che ha accorciato le distanze di Tavares. Brutta sconfitta per il Bordeaux ad Angers. Eppure la squadra di Paulo Sousa si è portata in vantaggio con De Preville ma nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo i bianconeri hanno messo il turbo andando in gol con Reine-Adelaide, Pereira e Mangani per il 3-1 finale.

Tre punti Rennes - Bene anche il Rennes, vincitore dell’ultima Coppa di Francia. I rossoneri hanno violato il campo del Montpellier per 1-0 grazie alla marcatura in avvio di Morel. Pareggio beffa per il neo promosso Brest che ha assaporato la vittoria casalinga contro il Tolosa. Alla rete di Autret ha risposto al 90’ Koulouris dopo che i padroni di casa hanno fallito un rigore con Charbonnier. Pareggio anche per l’altra neopromossa, il Metz, che ha diviso la posta in palio con lo Strasburgo: al gol di Thomasson ha risposto Diallo.

CLASSIFICA - Lione, Paris Saint-Germain, Angers, Reims, Lille, Nizza, Saint-Etienne, Rennes 3; Metz, Strasburgo, Brest, Tolosa 1; Amiens, Dijon, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Olympique Marsiglia, Monaco, Nimes 0.