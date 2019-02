Il punto sulla Ligue 1 - Vince ancora il Monaco, Balo in gol con l'OM

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 25a giornata porta una buona notizia in casa Monaco. Il ritorno di Jardim ha rigenerato la formazione del Principato che sabato sera ha trovato il suo terzo risultato utile consecutivo. Con il successo di misura sul Nantes i biancorossi hanno staccato per la prima volta la zona retrocessione portandosi a +2 sulla zona "barrage" (lo spareggio interdivisionale) e a +3 sulla zona Ligue 2. Al "Louis II" è bastato un gol in apertura di Gelson Martins per avere la meglio sui gialloverdi. Successo interno anche per l'Olympique Marsiglia che grazie a Thauvin e a Mario Balotelli ha superato 2-0 al "Velodrome" l'Amiens mentre il Lione si è imposto 2-1 sul Guingamp. Al ParcOL è successo tutto nel primo tempo: prima vantaggio rossoblu di Terrier poi il pareggio di Eboa Eboa e al 35' il gol partita di Fekir.

Il Paris Saint-Germain prosegue la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. I ragazzi di Tuchel hanno espugnato il "Guichard" di Saint-Etienne con una rete nell'ultimo quarto d'ora di Mbappé. Crolla il Nizza in casa dell'Angers. Nella seconda gara del sabato sera i rossoneri della Costa Azzurri hanno perso 3-0: decisivi i gol di Bahoken, Fulgini e Lopez. Nell'anticipo del sabato alle 19 il Nimes ha regolato 2-0 il Dijon con reti di Savanier e Bobichon mentre il Reims si è imposto 2-0 sul Rennes con gol di Dia e Oudin. Successo casalingo del Bordeaux sul Tolosa per 2-1 mentre Caen-Strasburgo e Lille-Montpellier si sono concluse senza reti.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 62; Lille 50; Lione 46; Olympique Marsiglia, Saint-Etienne 40; Montpellier*, Reims 38; Nizza 37; Strasburgo, Nimes, Rennes 36; Angers 33; Bordeaux* 31; Nantes, Tolosa 27; Monaco 22; Amines 21; Dijon* 20; Caen 19; Guingamp* 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.