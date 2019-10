Il punto sulla Ligue 1 - Vola il PSG. Monaco e ASSE: vittorie in extremis

© foto di Insidefoto/Image Sport

La capolista prende il largo. Il Paris Saint-Germain, nonostante non abbia compiuto fin qui un percorso netto, prosegue la sua inesorabile marcia solitaria in vetta alla Ligue 1. I rossoblu della capitale hanno trovato il terzo successo di fila battendo nettamente il Nizza nell’anticipo del venerdì sera. Un poker segnato da Di Maria, doppietta per lui, Mbappé e Mauro Icardi. Per i rossoneri della Costa Azzurra il gol, che è valso solo per la statistica, è realizzato da Ganago. Alle spalle ha frenato il Nantes che ha perso di misura sul campo del Metz con il gol di Diallo nel finale.

Vittorie nel recupero Monaco e Saint-Etienne - Ritorno al successo per il Monaco. I biancorossi del Principato hanno sofferto al “Louis II” contro il Rennes ma hanno portato a casa l’intera posta in palio. Padroni di casa avanti subito con Ben Yedder ma al dodicesimo è arrivato il pari di Maouassa. In avvio di ripresa è arrivato il sorpasso di Hunou ma Slimani e ancora Ben Yedder, quest’ultimo in pieno recupero, hanno messo il sigillo sulla rimonta e sul 3-2 finale. Anche il Saint-Etienne ha sorriso in pieno recupero con Bouanga che ha deciso la sfida del “Matmut-Atlantique” contro il Bordeaux.

Vincono OM, Reims e Tolosa - Un gol all’inizio e uno alla fine per l’Olympique Marsiglia. I biancazzurri si sono imposti 2-0 sullo Strasburgo con le reti al terzo minuto di Kamara e nel recupero dell’ex romanista Strootman. Successo interno per il Reims a cui è bastata una rete di Abdelhamid per avere la meglio sul Montpellier. Il Tolosa si è imposto 2-1 sul Lille con i gol di Sanogo e Gradel su rigore. Per i biancorossi il punto della bandiera è stato realizzato da José Fonte. L’Angers è caduto in casa contro il Brest, di Cardona la rete dei tre punti, mentre l’Amiens ha acciuffato all’ultimo istante il Nimes. Pari senza reti, infine, fra Lione e Dijon.

LA CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 24; Nantes 19; Reims 17; Olympique Marsiglia, Angers 16; Bordeaux, Lille 15; Montpellier, Brest, Saint-Etienne 14; Nizza 13; Rennes, Amiens, Monaco, Tolosa 12; Metz 11; Lione, Nimes 10; Dijon, Strasburgo 9.