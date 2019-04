Il punto sulla panchina del Milan: poche certezze e tante ipotesi sul futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta contro il Torino e il susseguente tourbillon di incontri e indiscrezioni ha complicato ulteriormente la situazione legata alla panchina del Milan. Per il momento Gennaro Gattuso è stato confermato e anche in questo caso molto dipenderà dal piazzamento finale, ma ad oggi le possibilità di una sua permanenza in rossonero sono ridotte al lumicino.

NON C'E' UN CANDIDATO FORTE - Per intendersi, il Milan non ha un 'sogno Conte' come la Roma. Certo, proprio l'ex ct è uno dei candidati, ma ad oggi è solo uno fra i tanti. Anche perché la conditio sine qua non per dare l'assalto a Conte è la qualificazione alla Champions del prossimo anno. Stessa situazione per poter pensare di arrivare a Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri, Unai Emery e Leonardo Jardim. Profili internazionali e buoni per il futuro rossonero, ma tutti desiderosi di misurarsi con la massima competizione europea.

LE ALTERNATIVE - In Italia i nomi apprezzati sono 3: il primo è Eusebio Di Francesco. L'ex Roma piaceva anche alla Fiorentina, ma l'arrivo di Montella ha chiuso questa porta. E il Milan, all'interno dei confini italiani, sembra essere l'unica opzione possibile per lui. Marco Giampaolo è un altro della lista, così come Roberto De Zerbi: entrambi hanno dalla loro una filosofia di gioco ben precisa che potrebbero trasferire alla squadra. All'estero, invece, occhi su Paulo Fonseca, portoghese dello Shakthar Donetsk che gode di ottime recensioni fra gli addetti ai lavori.

IL FANTASMA DI WENGER - Dal giorno del suo addio all'Arsenal, il tecnico francese è praticamente sparito dai radar. Sulla sua scrivania c'è una proposta da dirigente della FIFA e una da direttore tecnico del PSG, ma in molti credono che il suo futuro sarà ancora in panchina. E il Milan, grazie a Ivan Gazidis, vanterebbe una sorta di corsia preferenziale se decidesse di spingere per lui.