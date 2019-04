Il punto sulla panchina dell'Inter: Spalletti può restare. Nonostante Conte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un saliscendi nelle percentuali di permanenza che poche volte si è visto prima. Nei mesi scorsi Luciano Spalletti, soprattutto nelle settimane in cui l'Inter stentava a trovare gioco, gol e punti, sembrava vicinissimo all'addio alla panchina nerazzurra. Poi i risultati sono tornati, la classifica è migliorata e la Champions ora sembra davvero ad un passo. Spalletti, provato dal caso Icardi, ha saputo gestire nel migliore dei modi il gruppo a sua disposizione, ha ritrovato equilibrio e continuità e ora è un po' più vicino alla permanenza. A fine stagione, o comunque a qualificazione Champions certificata, il tecnico di Certaldo si vedrà con la società "per dirsi due o tre cose e fare qualche nome e cognome", parole sue. E se i piani collimeranno, come sembra, il suo matrimonio con l'Inter andrà avanti senza problemi. Anche perché l'Inter, per interrompere anticipatamente il legame, dovrebbe spendere qualcosa come 25 milioni di euro lordi. E nell'estate in cui potranno essere abbassati i paletti del fair play finanziario questa non sembrerebbe una spesa oculata.

CONTE PUO' CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA - Già da qualche mese il flirt fra l'Inter e Antonio Conte è presenza costante sui titoli di giornali e portali web. E l'idea esiste eccome, nelle menti dei dirigenti nerazzurri. Ma la situazione legata all'ex ct azzurro è complicata e densa di variabili non controllabili in modo diretto. E la spesa per portarlo alla Pinetina, sommata ai 25 milioni dell'eventuale addio di Spalletti, predica prudenza assoluta.

POCHETTINO E ALLEGRI - Un altro profilo che piace particolarmente è quello di Mauricio Pochettino, ma il bello e prolifico cammino europeo del suo Tottenham lo rendono obiettivo caro e complicato da raggiungere. Gli Spurs non intendono privarsi dell'argentino e lo stesso allenatore sta conquistando sempre più potere all'interno della società fresca di inaugurazione del nuovo stadio. Infine Massimiliano Allegri: per qualcuno l'idea non è campata per aria. Anche se il prossimo incontro col presidente Agnelli sembra propedeutico ad una sua permanenza (con rinnovo) in bianconero.