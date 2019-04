Il punto sulla panchina della Roma: 4 alternative italiane al sogno Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una cosa è certa. Il lavoro di Claudio Ranieri a Roma, per il momento e nonostante qualche battuta d'arresto forse evitabile, è più che apprezzato. Dai tifosi, ma anche e soprattutto dalla dirigenza. Il tecnico di Testaccio ha portato normalità in un ambiente ai limiti dell'esplosione ed i risultati sul campo si iniziano a vedere. E lui, Ranieri, vive tutto con serenità e professionalità, doti che da sempre accompagnano la sua carriera. Difficilmente il prossimo anno lo vedremo ancora dirigere gli allenamenti a Trigoria, anche se una piccolissima percentuale di permanenza ce la teniamo. Soprattutto se dovesse arrivare una complicata qualificazione alla Champions del prossimo anno.

TUTTO SU CONTE - Oramai la carta Conte è stata giocata. James Pallotta vorrebbe lui e soltanto lui per rilanciare il progetto Roma dopo le altalenanti emozioni degli ultimi anni. Ma Conte, comunque attratto dalla possibilità Roma (dove potrebbe ritrovare l'amico Petrachi come ds e Bertelli come preparatore), per il momento prende tempo e chiede uno stipendio annuale a doppia cifra. Come base di partenza, perché poi per arrivare al sì ci sarebbero altre questioni da sistemare. Non ultima quella legata al prossimo mercato estivo.

LE ALTERNATIVE PARLANO ITALIANO - Detto dell'ex ct azzurro, le alternative non mancano: Gian Piero Gasperini piace per il gioco offensivo e la capacità di valorizzare i giovani. Ma dopo aver plasmata l'Atalanta a sua immagine e somiglianza è probabile che voglia godersela almeno per un'altra stagione. Maurizio Sarri è nome buono ma tutto dipende dal finale di stagione del Chelsea: l'ex Napoli sarebbe raggiungibile solo nel caso in cui il Chelsea dovesse fallire l'accesso alla prossima Champions e non vincere l'Europa League. Quindi Marco Giampaolo, profilo gradito e forse più raggiungibile (per costi e situazione attuale nel proprio club) degli altri.

OUTISDER GATTUSO - Nelle ultime ore sembrano crescere le quotazioni di Ringhio, soprattutto se come sembra a fine stagione dovesse concludersi la sua esperienza in rossonero. Grinta, mediaticità e voglia di rivalsa sono le peculiarità che piacciono, ma anche in questo caso prima servirà aspettare il termine della stagione.